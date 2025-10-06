VLADARICA RINGA Splićanka Lucija Bilobrk postala svjetska prvakinja u Savate boksu

Jedan od najvećih regionalnih borilačkih događaja, Golden Fight održao je svoj jubilarni deseti event 3. listopada i to u Splitu, na Gripama čime je i Split napokon postao poprište jednog velikog borilačkog događaja. Najava samog događaja bila je popraćena u par lokalnih medija s par rečenica, ali sam događaj i vrlo značajni rezultati boraca i borkinja pali su u vodu.

Oni koji su prisustvovali samom događaju (ili ga pak pratili na malim ekranima) imali su priliku vidjeti 13 mečeva u više različitih borilačkih disciplina. Publika je u večeri punoj adrenalina, žestokih borbi i nezaboravne atmosfere imala priliku gledati MMA borbu, kickboxing, Muay Thaiju, extreme boxing, boxing, boks bez rukavica, te čak i jedan savate meč koji je našao svoje mjesto na programu ovog eventa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Snagu, tehniku i srce pokazali su najbolji borci iz regije i inozemstva, a iz Hrvatske čak njih 18. Događaj je započeo otvaranjem finala svjetskog Savate Combat prvenstva na kojem je nastupilo šest boraca i borkinja iz Splita.

Titulu najbolje od najboljih u Savate combat disciplini, titulu svjetske prvakinje, ponijela je jedna od najtrofejnijih hrvatskih borkinja svih vremena, Splićanka Lucija Bilobrk.

Bilobrk, koja je proglašena najboljom sportašicom grada Splita, ujedno i prva dobitnica nagrade HOO-a za najbolju sportašicu u neolimpijskim sportovima i ponosni uzor svim mladim sportašicama, pred domaćom publikom ispisala je povijesni trenutak za Split i naravno samu sebe - postala je svjetska prvakinja u Savate boksu!

Nasuprot nje u ringu je stajala Francuskinja Viviane Diringer, bivša prvakinja Francuske i iskusna borkinja s 18 profi mečeva, koja je, kako je kazala, došla u Split po pobjedu, ali Lucija je za nju jednostavno bila prevelik zalogaj i oduzela joj to slatko zadovoljstvo pobjede i time ispisala novo poglavlje svoje već legendarne karijere.

Za Dalmaciju Danas, portal koji je (do objave ovog teksta) jedini medij koji je objavio ovu veliku vijest vrijednu divljenja, otkrila je što joj znači ovaj naslov.

"Osjećam se veličanstveno, presretno i ponosno. Ovaj naslov za mene je najznačajniji u cijeloj karijeri. Poseban je jer je osvojеn upravo u mom rodnom gradu Splitu, pred domaćom publikom koja me nosila kroz svaki trenutak meča uz vodstvo mojih trenera i izbornika. Odradila sam najbolji nastup u karijeri i time dokazala sebi, ali i svima drugima, zašto sam višestruka svjetska i europska prvakinja u različitim sportovima. Svaka nova titula, ako Bog da, imat će svoje značenje i bit će posebna na svoj način kao i prethodne, ali ova će mi do kraja života ostati najvažnija, najposebnija i srcu najdraža", kazala je Bilobrk te nastavila nizati zahvale.

"Od srca zahvaljujem dragom Bogu, svojim roditeljima Petru i Ankici, sestri Josipi, trenerima Gordanu Vatavuku i Marku Žaji, izborniku Predragu Šimunecu, trenerici reprezentacije Željki Jarec, svom dečku i njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama iz kluba te svima koji su bili uz mene i pomogli mi da ostvarim ovaj uspjeh".

O Luciji i njenim uspjesima smo već ranije pisali, ali ukratko ćemo samo ponoviti:

• Savate: višestruka državna prvakinja, svjetska prvakinja, najbolja seniorka u combat savateu

• Muay Thai: europska i svjetska prvakinja, višestruka državna prvakinja

• Boks: prva hrvatska seniorka s europskom medaljom, višestruka prvakinja i osvajačica Kupa nacija

• Kickboxing: 3x svjetska i 4x europska prvakinja, pet puta najbolja ringovna natjecateljica Hrvatske

Povezani sadržaj: