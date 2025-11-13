Zlatko Dalić izrazio zabrinutost: "Nažalost, u pravu ste. Dečki se moraju zamisliti"

"Ne treba ih podcijeniti, protivnik koji ima dobru situaciju i atmosferu. Imali su dva dobra rezultata protiv Crne Gore i Češke i puni su motiva. Međutim, oni su daleko ispod nas po kvaliteti, a mi moramo biti na svom nivou. Puno nam znači ova utakmica da potvrdimo plasman na Svjetsko prvenstvo, da pobijedimo i ovo učinimo najboljim kvalifikacijama dosad", kazao je izbornik Zlatko Dalić uoči utakmice hrvatske reprezentacije protiv Farskih otoka za gol.hr.

Izbornik će protiv Farskih otoka isprobati sustav 3-5-2:

"Moramo pokušati drugi način na koji možemo igrati, dosad smo igrali 4-2-3-1 ili 4-3-3. Pokušavali smo s trojicom igrača u posljednjoj liniji, ali mislim da sada imamo takav profil igrača koji tu mogu, tu je i Luka Vušković koji to igra u svom klubu, tako da ćemo pokušati."

Puno igrača ne igra u svojim klubovima, i to posebno oni igrači od kojeg se očekuju da danas-sutra preuzmu uzde od senatora:

"Nažalost, u pravu ste. Puno igrača ima dostra neizvjesnu situaciju u klubovima, ne igraju dovoljno. Kada mi napravimo analizu, samo senatori redovito igraju. Oni su standardni u svojim klubovima, a ovi dečki koji su u drugom statusu oni se moraju zamisliti, moraju dati sve od sebe da se vrate, da budu u formi za reprezentaciju."

Postoji li mogućnost da na popisu za američku turneju osvane neko ime koje sada nije radaru:

"Četiri su mjeseca do ožujka, pratit ćemo i gledati puno, ali moramo se maksimalno uključiti i pogledati sve što nam je na dispoziciji. Svima su vrata otvorena, mi želimo izabrati najbolje", zaključio je.

Utakmica Hrvatska - Farski otoci igra se u petak, od 20:45.