Živite u ovoj općini kod Splita i imate problem? Bez poteškoća sve prijavite, a evo i kako...

Općina Klis predstavila je novu mobilnu aplikaciju "Moja Općina Klis" namijenjenu prijavi komunalnih problema, objavio je načelnik Jakov Vetma. Aplikacija je već dostupna za besplatno preuzimanje, a stanovnici putem nje mogu prijaviti sve uočene poteškoće na terenu – od neispravne javne rasvjete i srušenih stupova do oštećenih klupa i drugih komunalnih nedostataka.

Vetma ističe kako je cilj aplikacije povećati efikasnost, transparentnost i brzinu u rješavanju prijava, jer je općina prostorno velika i nije moguće u svakom trenutku imati uvid u sve probleme. Uz mogućnost prijave kvarova, aplikacija će služiti i kao kanal za objavu novosti te servisnih informacija važnih za stanovnike Klisa.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Pomozite nam da budemo brži i bolji u rješavanju komunalnih problema. Hvala vam unaprijed", poručio je načelnik.