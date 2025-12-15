Žive jaslice okupile zajednicu u Podaci

U mjestu Podaca, u zaseoku Staro selo, 14. prosinca 2025. godine održano je 3. uprizorenje Živih jaslica, u organizaciji Udruge Štrada. Ovaj tradicionalni događaj ponovno je okupio brojne mještane i posjetitelje, donoseći poseban duh adventskog vremena i božićne poruke zajedništva.

U uprizorenju su sudjelovala djeca i mještani Općine Gradac, koji su kroz autentične kostime i scenski prikaz dočarali prizore Kristova rođenja. Program je obogaćen glazbenim i kulturnim nastupima, u kojima su sudjelovali Ženski zbor Gradac, Klapa Viole Drvenik, Mandolinski orkestar KUD-a Metković, kao i članovi Udruge Krnjeval Brist i Zavičajne zbirke Gradac.

Žive jaslice u Podaci već treću godinu zaredom potvrđuju se kao važan kulturno-duhovni događaj, koji njeguje tradiciju, okuplja zajednicu i prenosi božićnu poruku mira i nade. Organizatori su izrazili zadovoljstvo velikim odazivom i zahvalili svim sudionicima i volonterima koji su pridonijeli realizaciji ovog uprizorenja.