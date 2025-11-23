Zimski uvjeti otežavaju promet na cesti, evo što kaže HAK

Zbog olujnog vjetra na nekoliko prometnica u Hrvatskoj uvedene su zabrane prometa. Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene te županijska cesta Sveti Juraj–Krasno zatvorene su za sav promet, dok je DC25 Lički Osik–Gospić–Karlobag otvorena samo za osobna vozila, izvijestio je Hrvatski auto-klub (HAK).

Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, kao i na DC8 između Novog Vinodolskog i Senja, zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle. Zbog zimskih uvjeta zabrana se odnosi i na kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez propisane zimske opreme.

Autoceste A1 (Sveti Rok–Posedarje), A6 (Rijeka–Zagreb, čvorovi Delnice–Kikovica), DC8 (Bakra–Novi Vinodolski), DC54 (Maslenica–Zaton Obrovački), DC102 (Krčki most) i DC106 (Paški most) otvorene su za sve skupine vozila. Kolnici su mokri i sklizki u većini dijelova zemlje, a zbog niskih temperatura moguće je stvaranje poledice, osobito na mostovima i nadvožnjacima.

HAK upozorava na povećanu opasnost od odrona na Jadranskoj magistrali i cestama u gorju te savjetuje prilagodbu brzine i načina vožnje uvjetima na cesti te korištenje zimske opreme.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekinuta je katamaranska linija Mali Lošinj–Cres–Rijeka, koja bi trebala biti ponovno uspostavljena u 16 sati iz Rijeke.

Prema prognozi DHMZ-a, tijekom dana djelomično smanjenje naoblake, osobito na Jadranu uz češća sunčana razdoblja. Na jugu još moguća kiša, dok se na kopnu snijeg postupno smiruje. Navečer se u zapadnim krajevima očekuje novo naoblačenje uz mogućnost slabih oborina.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u drugom dijelu dana okretat će na jugozapadni i južni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, koja će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar, a potkraj dana jugozapadni na sjevernom dijelu Jadrana. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 0 do 5 °C, na Jadranu od 7 do 12 °C.