Zimske večeri otkrivaju drugo lice Splita

Dok ljetne večeri u Splitu vrve životom, zimske noći donose sasvim drugačiju sliku grada. Ulice u samom srcu Splita, inače ispunjene koracima, glasovima i smijehom, sada su tihe i gotovo potpuno prazne. Kamene ploče blago sjaje pod svjetlima javne rasvjete, a redovi lampi naglašavaju mir koji zimi zavlada gradskim središtem.

Bez gužvi i buke, centar Splita otkriva svoju drugu, smireniju stranu. Dioklecijanova palača i okolne ulice djeluju monumentalnije nego ikad, dok tišina večeri daje prostoru posebnu, gotovo filmsku atmosferu. Zimske večeri vraćaju gradu sporiji ritam, u kojem se svaki detalj – fasade, svjetla i prazni prolazi – doživljava intenzivnije.

Ovakav Split možda nije naviknut na pozornost, ali upravo u toj tišini leži njegova posebna ljepota – grad koji zimi diše tiše, ali jednako snažno.