ZIMA GORI U TROGIRU: Hiljson Mandela raspaljuje advent 20.12.!

Trogirska Zimska Adventura postaje još glasnija, toplija i zabavnija! U subotu, 20. prosinca, s početkom u 21 sat, na adventsku pozornicu stiže Hiljson Mandela, jedan od najtraženijih izvođača domaće glazbene scene.

Publiku očekuje večer puna hitova, energije i plesa, a savršeno zagrijavanje prije glavnog nastupa donosi Dani, koji otvara koncert i podiže atmosferu od prve minute.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Blagdanski ugođaj, dobra ekipa, kućice s delicijama i vrhunska glazba – sve to čeka vas u srcu Trogira. Ako još nemate plan za petak navečer, sada ga imate!

Ulaz na koncert je slobodan.

Vidimo se i ovog vikenda u Trogiru – dođite, zapjevajte i uživajte u adventskom ugođaju uz vrhunsku glazbu!