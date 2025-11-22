Zgodni sin Siniše Vuce postao TikTok hit – čime osvaja publiku?

Sin našeg slavnog glazbenika Siniše Vuce, Vilibald Vuco, postao je pravi hit na TikToku, a razlozi su više nego zanimljivi. Naime, Vilibald putem svojih humorističnih videozapisa već skuplja tisuće lajkova — i to ne zbog tradicionalne glazbe ili sporta, već nešto posve drugačije.

Iako je prije bio nogometaš, potom i pjevač, danas se Vilibald preorijentirao i radi kao agent za nekretnine u agenciji koja posluje diljem Hrvatske — a ono što ga izdvaja je upravo način na koji stanove promovira: na šaljiv, nekonvencionalan način, što ga čini originalnim i privlačnim novoj publici. „Prestao sam s nogometom zbog ozljede, a pjevanje je meni više kao hobi… U ovom poslu se pronašao, odgovara mi način komunikacije, rad s ljudima2, poručuje mladić.

Jedna manje poznata činjenica: Vilibald je naime igrao i za španjolsku momčad Deportivo Alavés B, s kojom je potpisao ugovor početkom 2018. godine.



Svoje prve glazbene korake učinio je „u doba korone“ – naučio je svirati gitaru preko YouTubea, dok je zbog ozljede čekao oporavak.

Upravo ta kombinacija – sportaša koji se zbog okolnosti prebacuje na glazbu i potom na nekretnine, praćena humorističnim sadržajem na TikToku – čini ga zanimljivim mladim ljudima koji vole autentičnost, spontanost, i „ljudskiji pristup“. Inače, Vilibald je u vezi za zgodnom djevojkom iz Tunisa.



I dok mnogi očekuju da sin slavnog pjevača nastavi isključivo glazbom, Vilibald pokazuje da se može napraviti zaokret — i da hit na TikToku može doći i iz neočekivanog ugla.