ZET o sramotnom incidentu u Rugvici: "Pokrenili smo interni postupak utvrđivanja činjenica"

ZET se u ponedjeljak oglasio o incidentu na božićnom domjenku Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb koji se održao u petak u Rugvici.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"ZET se u cijelosti ograđuje od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a. Organizator događaja je Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je o sindikatu koji nije reprezentativan.

Najoštrije osuđujemo bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca. ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza, sukladno Zakonu o radu i odredbama Kolektivnog ugovora. Za detaljnije informacije ili komentar o okolnostima događaja potrebno je obratiti se organizatoru proslave, Sindikatu autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb", objavili su iz ZET-a.