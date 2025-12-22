Bend koji je nastupao na domjenku ZET-ovaca: "Divljački su napali našeg člana"

Božićni domjenak Sindikata ZET-a, održan 19. prosinca u Rugvici, pretvorio se u kaos. Ono što je trebala biti svečana proslava za najmanje 460 uzvanika eskaliralo je u razuzdanu zabavu s plesom na stolu, a potom i u brutalan fizički napad na članove benda.

Brutalan napad na bend

Tijekom nastupa benda Joy navodno je više gostiju fizički nasrnulo na glazbenike na pozornici. U napadu je jedan član benda zadobio tjelesne ozljede glave i trupa, uključujući posjekotine koje su zahtijevale šivanje, podljeve na licu te prijelom nekoliko rebara.

Index je kontaktirao smo napadnutog glazbenika, koji je potvrdio da se incident dogodio, ali je odbio davati dodatne izjave kako ne bi ometao kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.

O svemu se na Instagramu oglasio i pjevač grupe Joy Alen Bičević.

"Dragi naši,

nastavno na objave po portalima, ovim putem možemo potvrditi kako je na domjenku Sindikata zaposlenika ZET-a naš član benda zadobio teške tjelesne ozljede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom domjenku te se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice.

Daljnje detalje ovog divljačkog čina pojedinaca nismo u mogućnosti komentirati obzirom da je istraga u tijeku te bi time kršili tajnost iste, ali svakako se nadamo kako će djelatnici MUP-a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili.

Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške", stoji u objavi.

Sindikat: Neke stvari se ne mogu i neće tolerirati

Organizator događaja, Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, se 20. prosinca oglasio službenim priopćenjem.

"Sindikat autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb se ograđuje od djela i postupaka pojedinaca. Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će netko u datom trenutku učiniti. Jedno je sigurno, a to je da će sudionici neželjenog događaja biti isključeni iz članstva u Sindikatu. Neke stvari se ne mogu i neće tolerirati" stoji u priopćenju,

"Najžalosnije od svega je što nepismeni huškač, veliki Tik - Toker, neostvareni sindikalac, neostvareni političar, samoprozvani novinar, bivši djelatnik ZET-a pljuje po svim djelatnicima ZET-a, svojim bivšim kolegama generalizirajući i prikazujući ih kao neke problematične ljude" kazali su iz Sindikata te prozvali bivšeg čelnika Sindikata ZET-a, Nevena Brnjasa.

"Mi nastavljamo dalje, još jači, još veći i još jedinstveniji u radu za naše djelatnike, naše Zetovce. Vaše povjerenje smo zaslužili svojim radom i trudom, svojim pristupom prema Vama što smo dokazali bezbroj puta i nastaviti ćemo raditi za Vas" dodaju.

"Mnogima nije jasno kako smo mi uspjeli, pa im se priviđaju "šarene priče". Nije im jasno jer nikada nisu ni radili, niti će ikada raditi za Vas. U njihovim očima mi smo "šarene priče", što opisno izgleda lijepo i hvala im na tome. Žao mi je što su oni sve svoje kredite ispucali, ali im mi nismo krivi za to. Nećemo trošiti riječi i energiju na druge, imamo pametnijeg posla" zaključili su.

Glazbenika "cipelario veći broj osoba"

O cijelom incidentu se oglasio i Brnjas. "Stvarno sam žalostan što se to dogodilo. To što se tamo od početka događalo nije bilo normalno. Skidali su se goli, pretukli su člana benda jer se jedan penjao na binu s koje su ga htjeli maknuti" kazao je. Naveo je kako je jedan član benda pao s bine pa su ga zatim ZET-ovci napali. "Cipelario ga je veći broj osoba" dodao je.

ZET: Nismo mi ogranizirali domjenak. Pokrenut interni postupak

O incidentu se oglasio i ZET.

"ZET se u cijelosti ograđuje od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a. Organizator događaja je Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je o sindikatu koji nije reprezentativan.

Najoštrije osuđujemo bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca. ZET je pokrenuo interni postupak utvrđivanja činjenica i sankcioniranja povreda obveza iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza, sukladno Zakonu o radu i odredbama Kolektivnog ugovora. Za detaljnije informacije ili komentar o okolnostima događaja potrebno je obratiti se organizatoru proslave, Sindikatu autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb", objavili su iz ZET-a.