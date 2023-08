ŽESTOKI REMI U MOSTARU Zrinjski europski put nastavlja u Konferencijskoj ligi, ovako su ga navijači pozdravili

U uzvratnom susretu play-offa Europske lige Zrinjski i LASK su remizirali odigravši utakmicu rezultatom 1:1. Poveli su Plemići u prvom dijelu preko Bilbije, dok je za goste precizan bio Jovičić. Ovim rezultatom, s obzirom na pobjedu LASK-a u Linzu (2:1) Zrinjski će europski put nastaviti u Konferencijskoj ligi.

Rasprodan je večeras bio stadion pod Bijelim Brijegom, a danima se već tražila ulaznica više. Navijači su pružali veliku podršku Zrinjskom tijekom cijele utakmice, a na kraju su Plemiće nagradili velikim pljeskom.

Krunoslav Rendulić večeras se od početka odlučio na teren poslati momčad u sastavu; Marić, Ćorluka, Barišić, Senić, Tičinović, Ivančić, Čanađija, Malekinušić, Ćuže, Jukić, Bilbija.

S druge strane trener LASK-a Thomas Sageder odlučio se za sljedeći sastav: Lawal, Zierais, Andrade, Luckeneder, Flecker, Horvath, Jovičić, Renner, Žulj, Usor i Mustapha.

Uoči same utakmice korteo Ultrasa prošao je ulicama grada od Trga hrvatskih velikana sve do stadiona 'HŠK Zrinjski'. Kako su i najavili, navijači Zrinjskog svi su bijelom, a upaljene su i brojne bengalke.

Početak utakmice počeo je u blagoj dominaciji Zrinjskog. Prvu priliku vidjeli smo u 6. minuti. Ubacio je Tičinović, a Bilbija glavom poslao loptu pokraj vrata.

Imali su gosti u 16. minuti odličnu priliku. Sam je nakon jednog ubačaja pred Marićem bio Flecker, ali je po sreću Zrinjskog promašio cijelu loptu.

Deset minuta kasnije sjajna prilika za Rennera, ali Marić to brani.

U 37. minuti u kaznenom prostoru gostiju srušen je Ćuže, a sudac je pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač je bio Nemanja Bilbija za erupciju oduševljenja pod Bijelim Brijegom.

Pokušali su gosti još do kraja poluvremena, no lopta nakon jednog udarca odlazi preko vrata.

Početkom nastavka, u 48. minuti Zrinjski je imao veliku priliku preko Ćuže. Pokušao je Ćuže zaobići vratara gostiju, ali je zakomplicirao.

U 53. minuti LASK dolazi do izjednačenja. Opalio je Jovičić, a lopta uz pomoć vratnice odlazi u mrežu.

Rendulić reagira nakon pogotka gostiju i u 56. minuti umjesto Jukića i Malekinušića uvodi Sabljića i Kiša.

Odlično je u 65. minuti ubacio Tičinović, ali Bilbija iz neposredne blizine nije uspio zahvatiti loptu.

U 74. minuti dobro je pucao, ali Marić je to odlično obranio. Pokušao je pet minuta kasnije i Žulj, ali loše je pucao napadač LASK-a.

Mogao je Žulj u 88. minuti zaraditi drugi žuti karton zbog bezobraznog starta na Tičinoviću, ali progledao mu je kroz prste sudac.

Do kraja utakmice Zrinjski je pokušao doći do produžetaka, no Plemićima to nije uspjelo te je LASK nastavlja svoj europski put u skupinama Europske lige, dok će Zrinjski u grupnu fazu Konferencijske lige, javlja Hercegovina info.