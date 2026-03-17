Žestoke riječi. Lovrić iz HGS-a prvi se put javio, a Ivošević uzvratio paljbom. Kerumovac: "Proganjan sam zbog bermuda"

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, u kojoj je kao zamjena za Nevenku Bečić, sestru Željka Keruma, prvi put u ulozi vijećnika sudjelovao HGS-ov Dalibor Lovrić, raspravu o izboru ravnatelja i odnosu prema Marjanu obilježile su teške optužbe, osobni obračuni i napuštanje vijećnice. Na kraju sjednice, Jakša Božanić izglasan je s 16 glasova "za".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Lovrić otvorio raspravu napadom na Ivoševića i bivšu vlast

Prvo javljanje u ulozi vijećnika imao je Dalibor Lovrić, koji je odmah na početku bocnuo Bojana Ivoševića, pritom pogrešno navodeći ime Stipe Mušure, čijeg se imena bivši dogradonačelnik nije mogao sjetiti.

U svom izlaganju Lovrić se osvrnuo na izbor ravnatelja u mandatu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, ustvrdivši da je tadašnji proces bio kompromitiran.

"Mušura je bio trojanski konj, poslužio je da bi kopirao natječajne dokumente, sve da bi kompilaciju dostavio novom, oktroiranom ravnatelju Pejnoviću da bi sastavio svoj plan. A znamo da na Marjanu nije ni bio. To je ta moralna vertikala o kojoj govori Ivošević, izbor ravnatelja je tada bio perverzan. Sad geolog ne odgovara, a obučari su bili dobri. Bilo bi lijepo zapamtiti ime Mušure. Stekao je nepripadajuću prednost nad ostalim kandidatima i dostavio svojim protektorima", rekao je Lovrić.

"Marjan nije mračna srednjovjekovna šuma"

U nastavku je Lovrić govorio i o odnosu prema Marjanu, posebno spominjući Srđana Marinića, za kojeg je rekao da o toj temi nastupa izrazito strastveno.

"Marinić vrlo vehementno, strasno govori o Marjanu. To je njegov 'sveti gaj', a ne naš toskanski krajobraz koji je postao ideološka prćija, kad ste spremni tako strasno raditi o glavama ljudi koji tamo žive. Oni nisu marsovci. Marjan je nekad bio građevinsko područje. Ovdje nije riječ o mračnoj, srednjovjekovnoj šumi, nego o toskanskom krajobrazu. Ali ono što je mračno je da se pozivate na etičku i moralnu meritornost, a meritornost je u vašem slučaju bila laž", poručio je Lovrić.

Dotaknuo se i ranijih kaznenih prijava, poručivši kako ih je i sam primao te da ih smatra besmislenima.

"Pa i ja sam ih dobio, to su besmislice i ja bih sada trebao podizati kaznene prijave zbog lažnog prijavljivanja?", kazao je.

Dodao je i da ne smatra spornim izjavu ravnatelja da se neće baviti ilegalnim objektima, ocijenivši kako je to posao građevinske inspekcije.

Ivošević uzvratio: "To je slika vašeg mandata"

Nakon što se Marinić javio za repliku, pa od nje odustao, riječ je uzeo Bojan Ivošević. Obratio se vijećničkoj većini i ustvrdio da upravo Lovrić najbolje oslikava njihov odnos prema zaposlenicima.

Pritom je podsjetio na ranije istupe vijećnika HGS-a, optuživši ga za prozivanje trudne djelatnice te neprimjerene komentare o privatnom životu zaposlenica.

"Radi se o osobi za koju vjerujem da nije dobro, to je slika vašeg mandata. Nitko od naših 11 vijećnika neće se osvrtati na osobu koja je vrijeđala na najgnjusnije moguće načine i to uvijek zaposlenice", rekao je Ivošević, nakon čega je napustio vijećnicu.

Lovrić odbacio optužbe i prozvao bivšu vlast

Lovrić je potom dobio priliku odgovoriti na iznesene prozivke. U svom odgovoru odbacio je optužbe, ustvrdivši da ne zna na što točno Ivošević aludira.

"Ja sam čovjek u godinama, ne sjećam se trudnice niti veze s gradonačelnikom. Mora me informirati, jer zna tko je trudan, tko će abortirati i je li se povalio s nekim", odgovorio je Lovrić.

Dodao je i da je kod njega politička korektnost "nešto pomjerenija", ne zato što to namjerno čini, nego zato što, kako je rekao, "tako vidi stvarnost".

"Reagirao sam sad jer je ono što je rekao na osobnoj razini, ad hominem napad. Uistinu bih volio da me upozna s trudnicom, pobačajem. Ovo što je rekao služi nečemu drugome, u funkciji je političke promidžbe. Ja sam samo rekao paradigmatski slučaj kako je bivša vlast funkcionirala", ustvrdio je Lovrić.

Na kraju je dodao i da bi i sam mogao prijeći na osobnu razinu, poručivši kako ga je bivši gradonačelnik, prema njegovim riječima, "doslovno proganjao zbog bermuda" te da zbog toga nije mogao normalno raditi svoj posao.

Božanić na kraju dobio potporu vijeća

Na kraju rasprave, Jakša Božanić uspješno je izglasan od strane Gradskog vijeća Grada Splita s 16 glasova "za".