Ženi se Kustić

Kako Story doznaje, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i poduzetnica Nika Perenčević vjenčat će se u ožujku ove godine u Westinu, jednom od luksuznih zagrebačkih hotela, pred više od 300 uzvanika iz sportskog, poslovnog i društvenog života.

Prema informacijama iz njihova bliskog kruga, pripreme su već u tijeku, a par planira elegantnu, ali veliku svadbu koja će okupiti brojna poznata imena iz Hrvatske i inozemstva. Iako o svojoj vezi rijetko govore javno, odluka o vjenčanju jasno daje do znanja da je njihova ljubavna priča ušla u ozbiljnu i stabilnu fazu.

Zajedničkim pojavljivanjem na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade u zagrebačkoj Areni Marijan Kustić i Nika Perenčević prvi su put javno potvrdili da su u vezi, javio je Story.