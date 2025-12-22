Žene, znamo kad počinje sniženje

Ako ste posljednjih tjedana neumorno skrolali, spremali favorite i tješili se rečenicom “čekam sniženja”, imamo dobre vijesti. Sezonska sniženja u Zari i ostalim Inditex trgovinama uskoro kreću, što znači samo jedno: vrijeme je da se virtualne košarice konačno pretvore u stvarne kupnje.

Sniženja u fizičkim trgovinama Zare i ostalih brendova iz Inditex grupe počinju u subotu, 27. prosinca. Online lov na popuste, kao i svake godine, starta večer ranije – u petak, 26. prosinca. Do tada preostaje još malo mentalnog planiranja, provjeravanja zaliha i strateškog razmišljanja.

Što se isplati uloviti?

Zara je i ovog puta prva stanica za ključne komade sezone – od viralnih “it” modela do statement komada koji podignu i najjednostavniji outfit. Massimo Dutti ostaje sigurna adresa za one koji traže kvalitetu, dobre krojeve i estetiku tihog luksuza.

Pull&Bear i Bershka i dalje igraju na kartu opuštenog streetweara i aktualnih trendova, dok Stradivarius nudi ženstvene, ali nosive komade koje je lako uklopiti u svakodnevni stil. Oysho je go-to mjesto za loungewear, activewear i donje rublje, a Zara Home idealan izbor ako želite osvježiti interijer detaljima koji izgledaju skuplje nego što jesu.