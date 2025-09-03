Close Menu

Žena za koju se šuška da je Rubenova ljubavnica iznenadila objavom

Otpratila ga je na Instagramu

Navodna ljubavnica Rubena Van Guchta, belgijska spisateljica Charlotte van Looy, na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj leži na kauču, a društvo joj prave tri psa, piše Story.

'Osobni prostor: 12 bodova', napisala je.

Također, otkrila je da se razboljela i da joj je dosadno te je pitala pratitelje da joj preporuče neki film ili seriju.

Nedavno je iznenadila potezom kojim je potaknula šuškanja o nevoljama u raju. Naime, prestala je pratiti Rubena na Instagramu, a žuto srce i slovo R nestali su iz njenog opisa profila.

Zanimljivo je da nije izbrisala njihove zajedničke fotografije. On nju i dalje prati, a slovo C mu je još uvijek u opisu. Je li par prekinuo, posvađao se ili je nešto treće u pitanju, zasad nije poznato.

Podsjetimo, Charlotte je šokirala mnoge nakon što je u komentarima ispod svoje objave napisala da su ona i Ruben zajedno gotovo šest godina i da dijele isti dom skoro četiri godine.

On je pak krajem prošle godine otkrio da su on i supruga Blanka Vlašić u otvorenom braku. Vjenčali su se u svibnju 2022., a dotad se u Hrvatskoj nije ni znalo da su par. Šest mjeseci kasnije, na Blankin 39. rođendan, dobili su sina Monda.

