Žena umrla u požaru obiteljske kuće. Kćer u šoku: Prije četiri godine sam tragično izgubila i brata

U ranim jutarnjim satima izbio je požar u obiteljskoj kući u slavonskobrodskom naselju Zrinski Frankopan, pri čemu je smrtno stradala 74-godišnja žena, piše Brodportal.

Požar je izbio u 4:23 sata, a na mjesto događaja odmah su upućeni policajci i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod, koji su požar brzo lokalizirali. Očevid je još uvijek u tijeku, a njegovim završetkom bit će poznat točan uzrok izbijanja požara.

"Stradala je moja teško bolesna i nepokretna majka Manda, stara 74 godine. Preteško mi je, strašna tragedija, na ovakav način ostati bez majke. Bila je onkološki bolesnik, ali je voljela pušiti, najvjerojatnije je cigareta koju je zapalila uzrok svemu.

Bila je sama u kući pokraj veće u kojoj živimo suprug i ja, u istom dvorištu. Ne znam što bih vam rekla, prije četiri godine izgubila sam na tragičan način i brata", ispričala je vidno šokirana kći stradale gospođe Mande S. za Brodportal.

"Jutros smo oko 4.20 sato dobili dojavu o požaru obiteljske kuće u ulici Julija Klovića 1. Na mjestu požara zatekli smo u plamenu spavaću sobu iz koje se vatra proširila i na dio kuhinje i krovišta.

Požar smo ugasili do 5.30 sati. Nakon gašenja zatekli smo stariju žensku osobu, koja je nažalost smrtno stradala", rekao je Ivan Vuleta, zapovjednik JVP Slavonski Brod, čijih je pet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila ugasilo požar.

Vatrogasci ponovno upozoravaju građane da budu posebno oprezni tijekom ljeta, kada su požari učestaliji, ne samo na otvorenim površinama, već i unutar kućanstava. Najčešći uzroci takvih požara su neispravne električne instalacije, elektronički uređaji, ali i odbačeni opušci cigareta.