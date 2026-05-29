Potres u BiH, tresla se i Dalmacija: "Prvo sam čuo huk kao da je naglo vjetar zapuhao, zatim je uslijedila kratka, ali jaka trešnja"

U noći s četvrtka na petak, točno u ponoć, dogodio se umjereno jako potres u južnoj BiH, a osjetio se u dijelovima Hrvatske, osobito na širem dubrovačkom području.

Prema podacima EMSC-a, magnituda potresa je bila 3.8 prema Richteru, a epicentar je bio 7 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Bileće i 66 kilometara jugoistočno od Mostara.

Dubina potresa se procjenjuje na 5 kilometara.

Najviše dojava stiglo je iz Bileće i Trebinja, gdje su stanovnici opisivali snažan, kratak udar. “Dobro zatreslo, 5 sekundi”, javio je jedan stanovnik Bileće, dok je drugi napisao: “Osjećaj kao da je nešto ‘udarilo’ i zatumbalo kuću.” Iz Trebinja stižu slični opisi: “Prvo huk, kao nalet vjetra, a onda kratak, ali jak udar”, te “Dobro ljuljnu u Trebinju!”

Potres se dobro osjetio i u Dubrovniku te okolici. Iz Mokošice je stigla dojava: “Grozno je treslo, sedmi kat Mokošica”, dok je jedan stanovnik Dubrovnika napisao: “Kratak, ali snažan udar.” Drugi je opisao kako se “pas uznemirio”, a jedan od svjedoka naveo je: “Nisam imao dvojbe od prve sekunde da je potres. Trajalo je duže nego očekivano, 20 do 30 sekundi.”

Zanimljiva dojava stigla je i iz Mlina: “Auto se jako zatreslo dok je stajalo na mjestu”, dok je iz Cavtata jedan čitatelj opisao: “Prvo sam čuo huk kao da je naglo vjetar zapuhao, zatim je uslijedila kratka, ali jaka trešnja od dvije sekunde.”

Dojave su stizale i iz Stoca, Metkovića, Stona, Konavala, Kotora i Budve, no na udaljenijim lokacijama podrhtavanje je uglavnom opisano kao slabije ili jedva primjetno. Prema dostupnim dojavama građana, za sada nema informacija o materijalnoj šteti.