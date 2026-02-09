Žena u Puli umrla tijekom operacije kuka. Provodi se istraga

Operacija kuka koja se trebala smatrati rutinskom završila je smrću pacijentice u pulskoj Općoj bolnici. Tijekom nedjeljne večeri, 18. siječnja, poklopilo se nekoliko okolnosti koje su dovele do tragičnog ishoda, a Županijsko državno odvjetništvo u Puli sada provodi istragu kako bi se utvrdilo je li se smrt mogla izbjeći, piše Istra24.

Prema podacima poznatima redakciji Istra24, pacijentica u pedesetim godinama iz okolice Pule primljena je u bolnicu nakon što je dva dana ranije pala niz stube te slomila kuk i lakat. U nedjelju navečer, dežurni kirurg traumatolog, uz asistenciju mlađe kirurginje ortopedkinje koja je tek završila specijalizaciju, odlučio je obaviti operaciju kuka.

Kako doznaje Istra24, iako operacija nije bila hitna i mogla se obaviti u ponedjeljak, zahvat je započeo na kraju nedjeljnog dežurstva. Međutim, tijekom operacije došlo je do komplikacija i obilnog krvarenja. Kirurg u početku nije bio svjestan uzroka krvarenja, ali je zbog loših parametara ubrzano završio operaciju.

Stanje pacijentice pogoršalo se otprilike sat vremena kasnije, no vaskularni kirurg pozvan je sa značajnim zakašnjenjem. Budući da je bila nedjelja, on nije bio u bolnici, već je dežurao od kuće. Prošlo je više od dva sata dragocjenog vremena do njegovog dolaska i početka nove operacije.

Veliki gubitak krvi

Utvrđeno je da je tijekom operacije kuka probijena arterija iza zdjelične kosti. Vaskularni je kirurg zašio arteriju, no krvarenje se nastavilo jer je, kako se ispostavilo, bila probijena na još jednom mjestu. Uslijedila je još jedna operacija oko ponoći, ali ni ona nije uspjela. Zbog velikog gubitka krvi, kako doznaje Istra24, pacijentica je preminula.

Slučaj, otvara nekoliko spornih pitanja. Prije svega, zašto se operiralo u nedjelju navečer ako stanje nije bilo hitno. Iskusni kirurg izvan Pule, upoznat s osnovnim informacijama o slučaju, izjavio je za Istra24 da takvu operaciju nikada ne bi radio u nedjelju navečer. Smatra da je pacijentica mogla pričekati ponedjeljak.