Žena u Hrvatskoj pokušala unajmiti ubojicu za svog supruga

U Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu ispitana je 50-godišnja žena zbog sumnje da je planirala teško ubojstvo svog supruga. Nakon saslušanja, sud je odredio jednomjesečni istražni zatvor, priopćilo je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Prema tvrdnjama tužiteljstva, osumnjičenica je od veljače do 8. ožujka 2024. pokušala pronaći osobu koja bi ubila njezinog supruga rođenog 1970. godine. Navodno je osobi predala predujam, obećavši ostatak novca nakon izvršenog djela.

Sud je prihvatio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da se 50-godišnjakinji odredi istražni zatvor, ističući rizik od utjecaja na svjedoke te opasnost da bi mogla počiniti novo kazneno djelo. Zatvor će trajati mjesec dana, dok istraga ne odredi daljnje mjere.