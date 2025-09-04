Žena teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na autocesti, nije bila vezana

​Jučer, 3. rujna u 7.52 sata na autocesti A-1 u blizini Vrpolja dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da se 35-godišnji državljanin Poljske, upravljajući osobnim vozilom poljskih nacionalnih oznaka, na ravnom cestovnom potezu nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već vozilom izlazi na prometnu traku za usporavanje za izlaz na benzinsku postaju, pritom u kočenju prednjim kotačima vozila udara u uzdignuti betonski ivičnjak prometnog otoka, dok prednjim dijelom vozila udara u kosu metalnu zaštitnu ogradu te prometni znak, uslijed čega dolazi do višestrukog prevrtanja vozila.

U Općoj bolnici u Šibeniku 35-godišnjaku i djetetu putniku konstatirane su lakše tjelesne ozljede, dok su 33-godišnjoj putnici, koja tijekom vožnje nije koristila sigurnosni pojas, konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.