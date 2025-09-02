Žena se uznemirila zbog prizora kojeg je zatekla pa pozvala policiju: "Bili su goli, trajalo je četiri sata"

Nešto više od četiri sata trajalo je tzv. narušavanje javnog reda i mira uz skupocjenu Teslu, ali i u njoj, a čemu je svjedočila jedna stanovnica na širem zagrebačkom području. Glavni akteri koji su joj priuštili te prizore pod prozorom su, kako doznaje Jutarnji list, 47-godišnji razvedeni diplomirani ekonomist i njegov poznanik, 29-godišnji automehaničar.

I dok mještanka naglašava: "Znam što sam vidjela!", a čije su navode potvrdili i policajci koji su kasnije stigli na mjesto dojave i došli na nastavak ranije viđenog, dvojica muškaraca, zatečeni goli, ispričali su sasvim drugačiju priču svalivši sve na alkohol, kojeg je, s odmakom vremena, bilo tek u tragovima.

- Bila sam u kući nasuprot tog mjesta gdje je stajao taj auto. Izašla sam van i vidjela te osobe. Bili su bez odjeće i neprihvatljivo se ponašali. Sve mi je to izazvalo stres i postala sam uznemirena – ispričala je, među ostalim, svjedokinja koja je u jednom trenutku okrenula broj policije i dala detaljan opis osoba, kako izgledaju i što imaju na sebi, piše Jutarnji list.

Sutkinja odrezala kaznu

A ono što je vidjela ona prije dolaska policajaca je prizor dvojice muškaraca golih kao od majke rođenih kako uz glavnu cestu stoje pored Tesle, dodiruju se i stišću. U jednom su trenutku odlučili i ući u vozilo, ali na stražnje sjedalo. Desna vrata su imali otvorena pa su, zaključila je policija u optužnom prijedlogu koji su zaradili, svojim razgolićivanjem i dodirivanjem izazvali osjećaj uvrede i stida kod gospođe, odnosno da su prekršili zakon omalovažavanjem moralnih osjećaja građana.

Zbog tog neprihvatljivog ponašanja prekršajna sutkinja ih je kaznila s po 500 eura te svakom naložila i plaćanje 50 eura sudskih troškova.

- Točno je da sam toga dana vozio Teslu i stao preko puta jedne kuće. U autu sam imao putnika koji mi je tada bio nepoznat i kojeg sam vozio kući. Bio je pijan i najednom mu je pozlilo, pa sam zato stao autom. I uopće nisam uočio da je kuća u blizini jer mi je prvotno bilo dati pomoć osobi kojoj je pozlilo. Prije zaustavljanja skrenuo sam u šumski predio, a putnik mi je povratio u autu, pa tako i po meni, po majici, hlačama, prednjem sjedištu... Zato smo obojica izašli iz auta, skinuli zaprljanu odjeću i ostali u boksericama. Točno je i da sam ga dodirivao, ali samo da mu pomognem nakon što mu je pozlilo. Moguće je da je gospođa koja je zvala policiju protumačila da se mi ljubimo i grlimo. A mi smo zapravo imali komunikaciju radi tog povraćanja. Doista mi nije bila nikakva namjera narušavati javni red i mir, a kamoli da postidim gospođu koju uopće nisam niti primijetio sve dok na njezin poziv njoj u dvorište nije došla policija – rekao je u svoju obranu 47-godišnjak.

Samo su sjedili u boksericama

Pritom je naglasio da se on i suputnik nisu međusobno dodirivali, grlili niti ljubili goli kraj auta, već i da su u vozilu, potom, samo sjedili u boksericama. Negirao je i da su ležali jedan na drugome.

- Sjedili smo jedan pored drugoga. Suputniku sam namjestio glavu i otvorio zadnja vrata vozila. Obojica smo zaspali i tako nas je u tom položaju zatekla policija. Bez odjeće, u donjem rublju. Žao mi je zbog cijelog događaja koji je izazvao konotacije koje nikako nisam želio, ali je sve to posljedica životnih okolnosti koje sam upravo opisao – zaključio je vozač Tesle.

Njegov, pak, 18 godina mlađi suputnik kojem je pozlilo, ispričao je da su skrenuli s autoceste na sporedni put gdje su stali.

- Bilo je tamo pogodno da stanemo jer to je cesta koja prolazi šumskim predjelom. Nisam primijetio da je ta kuća nastanjena. Više mi je izgledala kao vikendica, nije bilo vozila ni osoba u blizini. Najednom sam povratio u autu. Vozač mi je pomogao, obojica smo izašli i skinuli odjeću, a inače sam tijekom noći pio alkoholna pića. Sve mi je bilo u magli, on me pobrisao, stavili smo odjeću sušiti te smo ostali u boksericama sjediti s otvorenim zadnjim vratima. Nije točno da sam ležao na njemu, iako je to možda tako izgledalo policajcima kad su nas zatekli – branio se, pak, putnik iz Tesle.