Žena povjerovala da je dobila bonus, a na kraju ostala bez velikog iznosa novca

U Policijskoj postaji Šibenik zaprimljena je kaznena prijava 52-godišnjakinje za kazneno djelo računalne prijevare.

Naime, oštećena je prijavila da je 3. rujna zaprimila telefonski poziv od nepoznate osobe koja ju je obavijestila da je ostvarila bonuse na ulaganje u kriptovalute te da, ako želi isplatu ostvarenog bonusa, mora otvoriti račun preko poveznice poslane na njenu mail adresu.

Nakon što je otvorila poveznicu i upisala tržene osobne podatke i podatke s bankovne kartice, ubrzo je s njenog bankovnog računa skinut novčani iznos od 16.371 euro, a kada je shvatila da je prevarena slučaj je prijavila policiji.

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja.

"Podsjećamo građane da je investiranje u kriptovalute vrlo rizično poslovanje te se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima. Pri tome treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama.

Posebno je rizično ako te nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju vaše osobne podatke, fotografije osobnih isprava ili bankovnih kartica.

Stoga pozivamo građane, osobito one starije dobi, da s neprovjerenim osobama ne dogovaraju poslovnu i financijsku suradnju, a svaki ovakav ili sličan poziv za suradnju odmah prijave policiji na broj 192!

Informacije o računalnim i drugim internetskim prijevarama te savjeti kako se zaštiti mogu se pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu web heroj", poručuju iz policije.