Žena optužena za pljačku nakita u Louvreu: "Rasplakala se pred sucem"

Tridesetosmogodišnja žena optužena je za sudjelovanje u spektakularnoj pljački nakita iz pariškog muzeja Louvre koja se dogodila prošlog mjeseca, a u kojoj su ukradeni neprocjenjivi predmeti vrijedni 88 milijuna eura, prenosi Index.

Neimenovana žena tereti se za sudioništvo u organiziranoj krađi i zločinačko udruživanje. Nakon što je izvedena pred suca, određen joj je istražni zatvor. Prema izvještajima novinske agencije AFP, optuženica je na sudu bila u suzama dok je potvrđivala svoje prebivalište u sjevernom pariškom predgrađu La Courneuve.

Uhićeno više osoba

Ona je jedna od petero ljudi uhićenih ranije ovog tjedna u Parizu i okolici u sklopu istrage. Jedna od tih osoba puštena je bez podizanja optužnice, no vjeruje se da je jedan od preostalih uhićenika izravno sudjelovao u pljački.

Ranije su uhićena i optužena dvojica muškaraca koji su, prema riječima dužnosnika, "djelomično priznali" svoju umiješanost. Četvrti osumnjičenik za samu izvedbu pljačke još uvijek je u bijegu.

Pljačka se odvila 19. listopada u 9:30 ujutro, neposredno nakon otvaranja muzeja za posjetitelje. Pariška tužiteljica Laure Beccuau izjavila je kako su pljačkaši koristili ukradeno vozilo s mehaničkom dizalicom kako bi se popeli do balkona Galerije Apollo. Brusilicom su razbili vitrine i ukrali nakit. Cijela operacija trajala je samo četiri minute. Lopovi su u 9:38 pobjegli na dva skutera koja su ih čekala ispred muzeja, a kasnije su prešli u automobile.

Nakit još nije pronađen

Među osam ukradenih predmeta su tijara carice Eugenie, supruge Napoleona III., te ogrlica i naušnice Marie-Louise. Dragocjeni krunski dragulji do danas nisu pronađeni.

Nakon incidenta, sigurnosne mjere oko francuskih kulturnih institucija znatno su pojačane, a Louvre je dio svog najvrjednijeg nakita premjestio na čuvanje u Francusku banku.