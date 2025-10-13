Žena o novom sustavu na granici: "Kao da imaju nešto protiv nas"

Prvog dana primjene novog sustava granične kontrole s biometrijskim podacima, na hrvatskim graničnim prijelazima izrađen je 7521 osobni dosje, izvijestio je RTL Danas.

Sustav se odnosi na državljane trećih zemalja, kojima se biometrijski podaci uzimaju pri prvom ulasku u Europsku uniju.

Bez većih gužvi na Bajakovu

RTL-ova ekipa dan je provela na Bajakovu, gdje nije bilo većih zastoja ni gužvi. "Obično čekamo isto ovako, nije ništa strašno. Ovaj sustav je normalan svuda u svijetu – treba i ovdje", rekao je Vladimir Milovanović iz Beograda.

Granična policija potvrđuje da novi sustav funkcionira bez problema. "Korištenje visokosofisticirane opreme, bilo stacionarne ili ručne, gotovo se i ne osjeti u radu. Uvođenje Entry/Exit sustava zasad prolazi bez poteškoća", izjavio je Denis Kukec, pomoćnik voditelja Službe za susjedne zemlje MUP-a.

Biometrijska obrada i osobni dosje

Putnici moraju izaći iz automobila, stati pred kameru koja snima lice te skenirati otiske prstiju. Dosje sadrži otiske, snimku lica te podatke o vremenu i mjestu prelaska granice.

"Oni koji nemaju boravišnu iskaznicu, dugotrajnu vizu ili pograničnu propusnicu trebaju obratiti pozornost na oznake na nadstrešnicama i koristiti trake označene natpisom Entry/Exit", dodao je Kukec.

Dio putnika nezadovoljan

Neki putnici smatraju da je sustav diskriminatoran. "Imam osjećaj da je ovo protiv nas koji nismo u Europskoj uniji, a osjećamo se kao Europljani", rekla je Miljana Miljanović iz Banje Luke.

S druge strane, dio građana smatra da su nove mjere opravdane. "Oni imaju pravo osiguravati svoje procese, to je u redu – ali nije u redu što smo mi izvan toga", kazala je Isidora Đokić iz Beograda.

Djeci se ne uzimaju otisci prstiju

Otisci se ne uzimaju djeci mlađoj od 12 godina. Kod izlaska iz schengenskog prostora uspoređuju se snimke lica s onima iz sustava. Novi će sustav u potpunosti biti operativan 24 sata dnevno za otprilike šest mjeseci.

Sustav digitalne registracije uveden je kako bi se pojačala kontrola granica i nadzor nad poštivanjem propisanog trajanja boravka državljana trećih zemalja u Europskoj uniji.