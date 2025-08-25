Close Menu

Žena na Hvaru uhvaćena u pokušaju oštećenja vozila! Ima 61 godinu, a povezuje ju s događajem s početka kolovoza...

Evo koliku je štetu prouzročila

Policijski službenici Policijske postaje Hvar dovršili su kriminalističko istraživanje oštećenja parkiranih osobnih vozila pored rampe hotelskog naselja. Početkom kolovoza 2025.godine zaprimljene su prijave da je u Starome Gradu oštećeno šest osobnih vozila tako da  je počinitelj oštrim predmetom oštetio lim na vozilima.

Policijski službenik koji se u petak nalazio izvan službe na mjestu gdje su evidentirana oštećenja uočio je žensku osobu koja se skrivala iza vozila i sve je ukazivalo da se ponovno sprema oštetiti ih.

Policijski službenici su je doveli u službene prostorije i provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 61-godišnjakinja počinila kaznena djela oštećenja tuđe stvari radi čega će protiv nje biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu. Šteta počinjenja kaznenim djelima procjenjuje se na 1.200 eura.

