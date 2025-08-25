Žena na Hvaru uhvaćena u pokušaju oštećenja vozila! Ima 61 godinu, a povezuje ju s događajem s početka kolovoza...

Policijski službenici Policijske postaje Hvar dovršili su kriminalističko istraživanje oštećenja parkiranih osobnih vozila pored rampe hotelskog naselja. Početkom kolovoza 2025.godine zaprimljene su prijave da je u Starome Gradu oštećeno šest osobnih vozila tako da je počinitelj oštrim predmetom oštetio lim na vozilima.

Policijski službenik koji se u petak nalazio izvan službe na mjestu gdje su evidentirana oštećenja uočio je žensku osobu koja se skrivala iza vozila i sve je ukazivalo da se ponovno sprema oštetiti ih.

Policijski službenici su je doveli u službene prostorije i provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 61-godišnjakinja počinila kaznena djela oštećenja tuđe stvari radi čega će protiv nje biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu. Šteta počinjenja kaznenim djelima procjenjuje se na 1.200 eura.