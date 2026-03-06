Žena iz Dalmacije povjerovala SMS-u “banke” pa ostala bez gotovo 4.000 eura

Policijska postaja Vodice zaprimila je prijavu o računalnoj prijevari u kojoj je oštećena 41-godišnjakinja.

Prema policijskim informacijama, žena je 4. ožujka na svoj mobilni telefon zaprimila SMS poruku za koju je vjerovala da ju je poslala njezina banka. U poruci se nalazila poveznica putem koje je, prema uputama nepoznate osobe, trebala ažurirati aplikaciju mobilnog bankarstva.

Misleći da komunicira s bankom, 41-godišnjakinja je otvorila poveznicu i unijela tražene podatke, uključujući i PIN. Nedugo nakon toga s njezina bankovnog računa skinut je iznos od 3.964 eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Policija ujedno upozorava građane na oprez te podsjeća da banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica.

Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive poveznice i da ne unose svoje podatke na stranicama do kojih su došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja. Poseban oprez potreban je kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti, primjerice kada se navodi da će račun biti blokiran ili da aplikacija istječe.

U slučaju sumnje preporučuje se kontaktirati banku putem službenih kanala te aktivirati dodatne sigurnosne opcije poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama.