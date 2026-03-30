Žena (32) u Dalmaciji uhićena zbog droge: Prijetila porukama pa završila iza rešetaka

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela općeg kriminaliteta Policijske uprave šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakinjom osumnjičenom za počinjenje kaznenih djela Prijetnja i Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena tijekom ožujka 2026. godine poslala više prijetećih poruka 64-godišnjakinji, koje prijetnje su kod oštećene izazvale strah i bojazan za vlastiti život.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u petak, 27. ožujka u Šibeniku je obavljena pretraga stana u kojem osumnjičena 32-godišnjakinja boravi, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti: lovački nož, jedna neispravna kubura, dva pvc paketića ispunjena drogom amfetamin, tzv. „speed“ ukupne bruto težine 87,57 grama i vaga za precizno mjerenje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena 32-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.