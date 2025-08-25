Željko Sopić više nije trener Widzewa Łódźa

"Željko Sopić više nije trener prve momčadi Widzewa. Odlukom uprave kluba hrvatski stručnjak prestao je obavljati funkciju glavnog trenera", objavio je poljski klub na svojim službenim stranicama.

Sopić je klupu Widzewa preuzeo 17. ožujka 2025. godine. "U njegovom mandatu momčad iz Łódźa ostvarila je pet pobjeda, dva remija i osam poraza. Gol-razlika u tom razdoblju bila je 18 postignutih i 17 primljenih pogodaka", stoji u priopćenju.

Iz kluba su također najavili predstavljanje novog trenera. "Novi trener bit će predstavljen na konferenciji za medije zakazanoj za utorak, 26. kolovoza u 15 sati. Događaj će se prenositi uživo na službenom YouTube kanalu Widzewa Łódź", poručili su iz poljskog prvoligaša.