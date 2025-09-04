Željela zaraditi putem kladionice pa ostala bez 3.180 eura

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine osumnjičen je za dva kaznena djela. Radi se o kaznenom djelu prijevare i kaznenom djelo iznude u pokušaju na štetu 24-godišnjakinje.

Naime, oštećena je putem jedne od društvenih mreža stupila u kontakt s osobama koje su nudile brzu i sigurnu zaradu putem kladionica. Nakon prvog navodnog dobitka, prevaranti su od oštećene tražili da za troškove isplate dobitka mora uplatiti dodatne iznose u vidu poreza što je oštećena i napravila. Kada i nakon toga nije dobila novac, prestala je s uplatama, a prevaranti su je počeli telefonski pozivati i prijetiti joj što je kod nje izazvalo uznemirenost i strah.

Na opisani način 24-godišnjakinja je oštećena za ukupni novčani iznos od 3.180 eura.

Osumnjičeni 30-godišnjak je kazneno prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. Radi se o osobi koja se već nalazi u dubrovačkom istražnom zatvoru zbog kaznene prijave ove Policijske uprave za kazneno djelo iznude o kojem je već obavještena javnost: Ustrajnim radom policije uhićen državljanin BiH zbog iznude novca.