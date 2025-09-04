Close Menu

Željela zaraditi putem kladionice pa ostala bez 3.180 eura

Budite na oprezu, prevaranti imaju nove načine da se dočepaju novca

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine osumnjičen je za dva kaznena djela. Radi se o kaznenom djelu prijevare i kaznenom djelo iznude u pokušaju na štetu 24-godišnjakinje.

Naime, oštećena je putem jedne od društvenih mreža stupila u kontakt s osobama koje su nudile brzu i sigurnu zaradu putem kladionica. Nakon prvog navodnog dobitka, prevaranti su od oštećene tražili da za troškove isplate dobitka mora uplatiti dodatne iznose u vidu poreza što je oštećena i napravila. Kada i nakon toga nije dobila novac, prestala je s uplatama, a prevaranti su je počeli telefonski pozivati i prijetiti joj što je kod nje izazvalo uznemirenost i strah.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na opisani način 24-godišnjakinja je oštećena za ukupni novčani iznos od 3.180 eura.

Osumnjičeni 30-godišnjak je kazneno prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. Radi se o osobi koja se već nalazi u dubrovačkom istražnom zatvoru zbog kaznene prijave ove Policijske uprave za kazneno djelo iznude o kojem je već obavještena javnost: Ustrajnim radom policije uhićen državljanin BiH zbog iznude novca.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0