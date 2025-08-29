Želite zdraviju jetru? Uključite češće ovo povrće u prehranu

Bolesti jetre pogađaju milijune ljudi diljem svijeta i mogu ozbiljno ugroziti funkcioniranje ovog ključnog organa. Posljedice su često teške – od infekcija i raka jetre do smrtnog ishoda – pa liječnici neprestano naglašavaju koliko je važno voditi računa o njezinom zdravlju. Jetra je najveći organ u ljudskom tijelu i igra presudnu ulogu u probavi, skladištenju energije te detoksikaciji. Kada oslabi njezina funkcija, mogu se javiti simptomi poput žutice, otečenih nogu ili pojačane sklonosti modricama.

Prehrana kao zaštita jetre

Na zdravlje jetre utječu različiti čimbenici: virusne infekcije, alkohol, određeni lijekovi pa čak i nasljeđe. No, liječnici posebno izdvajaju prehranu kao moćan alat prevencije. „Način prehrane itekako utječe na jetru“, rekla je hepatologinja dr. Ani Kardashian za Parade. Dodaje kako uravnotežen jelovnik može značajno smanjiti rizik od bolesti, a posebno naglašava povrće koje vrijedi češće uključivati u obroke – brokulu.

Zašto baš brokula?

Prema riječima dr. Kardashian, brokula je bogata antioksidansima koji pomažu u sprječavanju upalnih procesa u jetri. Njezin kolega, hepatolog dr. Anthony Martinez, objašnjava da ovo povrće sadrži glukorafanin i sulforafan – spojeve koji smanjuju nakupljanje masti, upalu i oksidativni stres. „Sulforafan potiče detoksikacijske enzime i pomaže jetri da učinkovitije neutralizira toksine“, istaknuo je, dodavši da visok sadržaj vlakana u brokuli dodatno podupire zdravlje probavnog sustava, što se posredno odražava i na jetru.

Koliko jesti?

Iako liječnici ne navode točnu dnevnu dozu brokule, nutricionističke smjernice općenito preporučuju od 200 do 600 grama povrća dnevno. Dr. Kardashian pritom upozorava da brokula ne bi trebala biti jedina namirnica na tanjuru, nego dio šireg i raznolikog jelovnika bogatog antioksidansima i vlaknima. Osim brokule, hepatolozi savjetuju i špinat, kelj, češnjak te korjenasto povrće poput cikle i mrkve.