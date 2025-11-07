Želite ući u Novu godinu uz Severinu i Zdravka Čolića? Iznos za taj užitak nije baš mali

U jednom luksuznom hotelu u Dubrovniku za Novu godinu zapjevat će dvije velike regionalne zvijezde - Severina i Zdravko Čolić.

'Za doček Nove godine, 31. prosinca, nastupa Zdravko Čolić, dok će Severina zabavljati publiku 2. siječnja. Cijene paketa koje se nude odnose se na dvije osobe i uključuju dva koncerta, dvije gala večere, polupansion za treći dan boravka te sve ostale usluge koje su u sklopu ponude', odgovorili su iz hotela Rixos Premium Dubrovnik za Večernji list.

Otkrili su i koliko iznose cijene paketa.

'Najjeftinija cijena paketa za doček Nove godine uključuje standardnu sobu s pogledom na grad, a trenutačno imamo promotivnu cijenu od 10 posto popusta, koja vrijedi još samo danas. Cijena bez popusta iznosi 2.430 eura. Najskuplji paket, koji uključuje apartman, cijena iznosi 5.645 eura, također bez popusta', stoji u odgovoru iz hotela.

Objasnili su i razloge ovako visokih cijena njihova novogodišnjeg programa.

'U dvorani gdje će se održati koncerti imamo ljubičastu, crvenu i plavu zonu, a one se razlikuju po rasporedu sjedenja, odnosno prema tome tko je bliže pozornici. Gosti će uživati u gala večeri uz hitove naših pjevača. Najskuplja je ljubičasta zona, s najboljim pogledom na binu, crvena zona je u sredini, a dok su stolovi na kraju dvorane smješteni u plavoj, koja je najjeftinija', odgovorili su.

Na pitanje koliko će koncerti Zdravka Čolića i Severine Vučković vremenski trajati, odgovorili su: 'To još ne možemo sa sigurnošću potvrditi, ali pretpostavljamo da će trajati otprilike sat ili sat i pol.'