Zelenski uoči povijesnog summita: Računamo na Ameriku

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da je važno da summit Rusije i SAD-a na Aljasci otvori put prema "pravednom miru", kao i svrhovitim trostranim razgovorima između čelnika Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država u budućnosti.

"Vrijeme je da se okonča rat, a Rusija mora poduzeti potrebne korake. Računamo na Ameriku", napisao je Zelenski na Telegramu.

Američki predsjednik Donald Trump i ruski kolega Vladimir Putin sastaju se u petak u zračnoj bazi iz doba Hladnog rata na Aljasci kako bi razgovarali o sporazumu o prekidu vatre u Ukrajini, koji SAD drži mogućim načinom za okončanje ovog najsmrtonosnijeg rata u Europi od Drugog svjetskog rata.

Trump je rekao da on na sastanku neće pregovarati u ime Ukrajine i da će prepustiti Kijevu da odluči hoće li se uključiti u teritorijalne razmjene s Rusijom ili ne.

"U pitanju doista jesu visoki ulozi. Ključno je da ovaj sastanak otvori pravi put prema pravednom miru i svrhovitoj raspravi između čelnika u trilateralnom formatu: Ukrajine, Sjedinjenih Država i ruske strane“, procijenio je Zelenski.

Ovog tjedna ukrajinski je predsjednik održao sastanak s europskim čelnicima, a u petak se s francuskim predsjednikom dogovorio da se sastanu nakon američko-ruskog sastanka na vrhu, piše N1.