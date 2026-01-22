Zelenooki slavuj stigao u Cambi: Tko je novi član popularnog benda?

Kako ekskluzivno doznaje IN Magazin, raspjevanu četvorku iz Cambija više nećemo gledati u ovom sastavu. Iz benda je otišao Jure Nikolić.

''Znaš što, reći ću ti iskreno, rekli su mi da sam prestar, da je vrijeme za mlađe ljude. Izbacilo me, šta ću, ali držim se dobro, šalim se'', izjavio je u svom stilu Jure Nikolić.

Šalu na stranu, nakon 16 godina u glazbi, ovom po struci inženjeru građevinarstva, koji ima svoju tvrtku, nije bilo lako donijeti odluku o odlasku iz grupe.

''Žao mi je, iskreno mi je žao, jednostavno količina obaveza koje imam sa svojim poslom, svojom strukom i drugim stvarima i teško mi je pratiti ovaj tempo. I nekako mi se činilo da nije red s moje strane da zapinješ, uvijek kasniš, nemaš vremena, na neki način imaš osjećaj da ih vučeš unazad što nije ok jer smo prijatelji, tako da sam im lani još obznanio da će to na kraju tako ići.'', priča nam Jure.

''Pa još meni to nije leglo, ali njegova odluka, tu se ne možemo miješat.'', izjavio je Luka Čulić.

A Cambijevci su imali dovoljno vremena naći Jurina nasljednika.

'Pa di si Marijane? Jesi mi živ stari? Evo, za tebe nešto, ovo ti je štafeta koju sam nosio 16 godina. Neka te lipo služi.'', izjavio je Jure.

''Hvala ti, neću te razočarati'', zahvalio je Juri Marjan Slavica.

Pa upoznajmo novog člana Cambija.

''Ja sam Marjan Slavica, imam 36 godina, dolazim iz Bilica pokraj Šibenika, to je jedno malo mjesto duboko ukorijenjeno u klapskom pjevanju.'', otkrio je za IN Magazin.

''Zanimljiva je priča da je Marjan jednom na Instagramu poslao poruku, ima od toga 5-6 godina, on je vidio naš rad i rekao 'ako vam ikad itko slomi nogu, ruku, tu sam'. I ja sam to zapamtio, inače nisam poznavao Marjana od prije i ja mu govorim, evo, čovjek nam je slomio i nogu i ruku, jesi li za da uskočiš? I on govori šta? I onda sam mu objasnio, nazvao sam ga na mobitel i čovjek je odmah pristao.'', ispričao nam je Joško.

''Izgleda kao Jure onako, ispalo je da ima plave oči, da je visok, u formi i sve se dobro poklopilo, ali što je najbitnije dobar je čovik. Nismo u ovom momentu mogli naći boljeg čovjeka da zamijeni našeg Juru.'', priča Sandro Gerbec.

''Pa bio sam oduševljen prvenstveno zato što sam bio njihov veliki fan od početka, tako da mi je jako drago da sam sad dio te ekipe. Uklopio sam se super, prvenstveno zato što su oni svi ekipa prijatelja i to mi je nekako bilo dosta bitno, jer smo slični karakterom i mislim da ćemo zajedno dobro funkcionirati.'', priča.

Marjan je s Cambijevcima već otpjevao i novu pjesmu.

Singl se zove ''Zabranjena'' i izlazi u ponedjeljak, a napisao ga je Jure. Zanimljivo je da ova pjesma nije prošla na natječaju za nadolazeću Doru, ali usprkos tomu, dalmatinski slavuji doista vjeruju u nju.

''Nisam još stigao sve poslušati, poslušao sam par pjesama, od tih par nije sad da mi je neka ostala u uhu, ali nema veze, ako se žiriju nije svidjelo, nadamo se da će se svidjeti publici.'', kaže Joško.

Nakon premijere nove pjesme, čeka ih Jurina oproštajna.

''Ja mislim da će to biti jedna prava oproštajna, što se dogodi tamo, ostaje tamo.'', zaključio je Sandro.

Kako i priliči pravim prijateljima. I bivšem i novom članu Cambija redakcija IN Magazina želi mnogo sreće.