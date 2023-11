ZEKIĆ: "Protiv Hajduka nikad nisam izgledao kako sam izgledao u prvom dijelu"

Osijek je izgubio 1:0 od Hajduka na Opus Areni u zaostaloj utakmici trećeg kola SuperSport HNL-a. Splićani su tako Osječanima uzvratili za poraz na Poljudu otprije dva i pol tjedna. Na susret se osvrnuo Osijekov trener Zoran Zekić.

"Mogu se samo ispričati navijačima"

"Prošlog vikenda sam mogao naći puno dobrih detalja, a za ovo prvo poluvrijeme danas se mogu samo ispričati navijačima. Neshvatljivo koliko smo bili bojažljivi, povlačili smo se, nismo spojili dva dodavanja. I onda kad misliš da si sve to preživio i da ćeš se presložiti na poluvremenu, u 43. minuti napravimo najveću moguću glupost, vraćamo loptu kroz centralu i Livaja zabije majstorski gol", započeo je Zekić pa nastavio:

"Drugo poluvrijeme mi daje nadu da možemo igrati bolji nogomet. Koliko je Hajduk od nas bio bolji u prvom toliko mislim da smo mi bili bolji u drugom dijelu. Nije bio plan da se tako spustimo u prvom dijelu, ali plan je jedno, a izvedba je drugo. Falio nam je igrač u centralnom dijelu terena, krilni igrači nisu dobro odradili svoj dio posla. Ja sam trener i preuzimam odgovornost za to."

"Moj dojam je da smo u drugom dijelu bili apsolutno bolji. Odmah smo imali kontru u 47. minuti iz kakve je Hajduk zabio gol. Bilo je još dosta takvih situacija, na kraju i Lovrićeva prečka, ali teško se vaditi kad uđeš u ovakvu utakmicu kako smo mi danas ušli", rekao je, piše Index.

"Nikad protiv Hajduka moja ekipa nije izgledala ovako loše u jednom poluvremenu"

"Čini mi se da imam više utakmica nego treninga, ali ne treba tražiti alibi u tome. Treba prepoznati igračke kvalitete koje imamo, ali i naše probleme. Dosta je promjena trenera, velik broj igrača je stigao i sve to treba pohvatati, ali tko te pita... Imamo još pet utakmica, već je u subotu jako bitna utakmica protiv mlade momčadi koja nema prevelik pritisak. Treba razmišljati o tome, ali imat ću vremena, večeras vjerojatno neću ni spavati", izjavio je Zekić pa zaključio:

"Idemo se pripremiti za subotu, nadam se najboljem, a onda se nadam da ćemo u dva tjedna napraviti sve što smo dosad izanalizirali. Nekad to izgleda dobro, prve tri utakmice su bile dobre, u Gorici nisam bio prenezadovoljan. Dugo sam trener u HNL-u i protiv Hajduka nikad nisam izgledao kako sam izgledao u prvom dijelu i to ne ide meni na čast. Morat ćemo analizirati što se tu dogodilo. Hajduk je to osjetio, imao je puno prostora i ispalo je kako je ispalo", zaključio je, donosi Index.

Standings provided by Sofascore