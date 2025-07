Zdravstvene tegobe prijavile 33 tisuće fanova Thompsona: "Službe su spremne na sve"

Zagrebačka policija uvela je jučer navečer poseban režim prometa u neposrednoj blizini Hipodroma na kojem će se danas održati koncert Marka Perkovića Thompsona, a na kojem se očekuje oko 500 tisuća posjetitelja, te je privremeno ograničila promet u tri zagrebačka kvarta, piše N1.

To je prva od tri faze ograničenja prometa koje su predviđene uz koncert Marka Perkovića Thompsona kojoj je cilj da se zaštite građani, rekla je policija.

U prvoj fazi policija je ograničila promet u naseljima koja su kod Bundeka i Hipodroma - Kajzerici, Središću i u Zapruđu, svim vozilima osim vozila interventnih, komunalnih i žurnih službi, javnog gradskog prijevoza i vozila stanara kao i onih s posebnom dozvolom odnosno akreditacijama.

Na Kajzerica je to prostor omeđen ulicama Remetinečka, Cimermanova, Riječka i Avenija Dubrovnik, u Središće prostor omeđen avenijama V. Holjevca i Dubrovnik, te Gavranovom i Ulicom SR Njemačke, a u Zapruđu dio grada omeđen Avenijom Dubrovnik, Ulicama SR Njemačke, Sarajevskom, Sajmišnom i Gavranovom.

To će vrijediti i na Mostu slobode, na Aveniji Većeslava Holjevca od Avenije Dubrovnik do Mosta slobode, na UIici Hrvatske bratske zajednice, na Trgu Stjepana Radića i Vukovarskoj ulici od Miramarske do Kruga.

Danas prijepodne očekuje se veći dio posjetitelja.

Druga i treća faza

Druga prometna faza će se uvesti na dan koncerta, u subotu, kada se za njom ukaže potreba, a izgledno najkasnije do 12 sati, zbog osiguranja pješačke zone za pješake. Zatvorit će se promet vozila u Aveniji Dubrovnik od rotora Zapruđe do rotora Remetinec kod Jadranskog mosta (pokrivaju se raskrižja na samoj Aveniji Dubrovnik i prvo raskrižje južno od Avenije kako bi se vozila koja dolaze od smjera juga mogla preusmjeriti pravovremeno).

Jednako tako policija ostavlja mogućnost za treću fazu ograničavanja prometa vozila, također ovisno o potrebama, na Jadranskoj aveniji od petlje Lučko do rotora Remetinec, na rotoru Remetinec, Remetinečkoj cesti od Ulice Ive Robića do rotora Remetinec, zatim na Jadranskom mostu, Selskoj do Horvaćanske ceste, Savskoj do Zagrebačke Avenije, Mostu mladosti i Aveniji Marina Držića od Mosta mladosti do Ulice grada Vukovara.

Organizatori savjetuju da se na koncert krene na vrijeme te da se nakon njega mirno i organizirano izađe s Hipodroma.

Glavni stožer policije za sigurnost koncerta smješten u tzv. Kockici

Glavni stožer policije za sigurnost koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, smješten je u zgradi na Savi, tzv. Kockici, a načelnik IT sektora MUP-a Marjan Vukušić izvijestio je da će od tamo biti pokriveno cijelo područje, i u realnom će se vremenu pratiti situacija na terenu i donositi odluke.

Situacija na terenu pratit će se putem nekoliko ekrana na kojima će se realnom vremenu pratiti snimke dronova, slike s hrvatskih cesta, pratiti sve kamere Grada Zagreba, HAK-a, kao i sustav za praćenje policijskih snaga te svih drugih službi.

Da bi komunikacija bila u svakom trenutku nesmetana, Vukušić je istaknuo da su osigurali pet načina komunikacije: fiksnu telefoniju MUP-a, tetra sustav, bazne stanice u Zagrebu i okolici, kao i prilazna mjesta.

12 stupova s telefonima

Na Hipodromu postoji 12 stupova na kojima su postavljeni telefoni koji omogućavaju da se u svakom trenutku može dobiti bilo koja osoba i služba.

Operateri, prije svega Hrvatski telekom, MUP-u je na raspolaganje stavio dodatne kartice za tzv. prioritetne razgovore, a za ovu priliku i radi dodatnog osiguranja komunikaciju, MUP je izgradio i svoju vlastitu virtualnu mobilnu vezu kojom je pokriveno područje Hipodroma i "Kockice".

Načelnik IT sektora MUP-a Marjan Vukušić izjavio je da je Thompsonov koncert prvi slučaj da se jedan događaj pokriva na takav način.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatski autoklub za koncert M.P. Thompsona na Hipodromu izdali su niz preporuka za posjetitelje, s naglaskom na zaštitu zdravlja i sigurnost u prometu.

Pojačana dežurstva u zagrebačkim domovima zdravlja

"S obzirom na velike vrućine i prema prognozi sutra će biti sunce, bit će visok UV indeks, najvažnije je da se ljudi zaštite od sunca koliko je to moguće u ovim okolnostima. Isto tako vrlo je važna hidracija, dakle uzimanje dovoljnih količina tekućine, preporučujemo da to bude obična voda, a ne gazirana, zaslađena ili alkoholna pića, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Zdravstvene tegobe putem aplikacije prijavile su 33.000 fanova, trebaju uzeti lijekove, a hitne službe spremne su na sve, napomenuo je.

Fiksni timovi Hitne

Na samom Hipodromu na dan koncerta bit će fiksni timovi Hitne medicinske službe raspoređeni na 26 lokacija kod velikih tornjeva, bit će označeni određenom oznakom, pored njih će se nalaziti i pripadnici Crvenog križa, civilne zaštite, policije , dakle kako bi svi zajedno za cjelokupni taj sektor mogli brinuti i pružati sve ono što je potrebno, istaknuo je Damir Važanić, zamjenik ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Osigurani su i dodatni hitni timovi u vozilima, u centru za hitne intervencije je 200 kreveta, a u pripravnosti je još toliko. Spremni su i helikopteri.

Na Hipodrom se hrana i piće neće smjeti unositi, osim vode u neograničenim količinama, a torbe i ruksaci u kojima se vizualno ne može vidjeti sadržaj, neće se moći unijeti u prostor koncerta, naglasio je voditelj Stožera za osiguranje koncerta Damir Barić.

Improvizirana policijska postaja

Za osobe s invaliditetom koje se jave organizatorima bit će organiziran poseban prostor pored VIP zone 'jug' te prijevoz.

U paviljonu 25 na Velesajmu bit će i improvizirana policijska postaja za prijavu izgubljenih, pokradenih stvari ili u slučaju bilo kakvih problema. Tijekom četiri dana bit će angažirana 6523 policajaca, kojima na ispomoć dolaze policijski službenici iz 12 kontinentalnih policijskih uprava, a na dan koncerta 4993 redara i 70 vatrogasaca.

U sklopu osiguranja koncerta policija će audio-vizualno snimati javno okupljanje na Hipodromu kao i na prilaznim pravcima mjestu koncerta.