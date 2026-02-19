Zdravko Marić ima novi posao

Bivši ministar financija Zdravko Marić novi je član Nadzornog odbora Erste Banke, objavila je Zagrebačka burza. Marić je u Nadzorni Odbor Erste banke imenovan na razdoblje do 19. veljače 2030., a mandat mu je počeo teći u danas, piše Index.

Navode i da je Erste banka ishodila suglasnost od Europske središnje banke na imenovanje Marića nezavisnim članom Nadzornog odbora. Marić je i u listopadu 2024. godine postao predsjednik Hrvatskog teniskog saveza.

Podsjetimo, Marić je i šest godina bio na čelu Ministarstva financija, a prvi put je na tu funkciju imenovan u srpnju 2016. godine u Vladi Tihomira Oreškovića. U srpnju 2022. podnio je ostavku na ministarsku funkciju i u potpunosti se povukao iz politike.