Zdravko Čolić otkrio što radi s grudnjacima koje mu obožavateljice bacaju na binu

Zdravko Čolić slovi kao miljenik žena otkako se pojavio na javnoj sceni.

Na jednom od posljednjih koncerata jedna mu je obožavateljica na pozornicu bacila svoj grudnjak. To nije bilo prvi put. U svojoj 40 godina dugoj karijeri dobio je Čolić puno takvih poklona. Sada je za Blic.rs otkrio što kasnije radi s grudnjacima koji mu dolete na pozornicu.

"Obično taj grudnjak dam svom bubnjaru, često se to dogodi. To je lijep događaj. To je nečija emocija i lijepo je kad to dobiješ usred nastupa. Ne daj Bože da sam zbog toga prekinuo koncert", ispričao je glazbenik.

A priliku za takve poklone ove će godine imati i obožavateljice u Hrvatskoj. Kako je ranije najavljeno, Zdravko Čolić će za doček nove, 2024. godine nastupati u Dubrovniku.