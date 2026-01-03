Zbog zarazne bolesti uvedene zone nadzora: Pogledajte koja su dalmatinska mjesta obuhvaćena

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje kojim su definirane zone ograničenja nakon pojave kuge malih preživača na više lokacija u Hrvatskoj. Zaraza je potvrđena na ukupno tri objekta – na dva gospodarstva u naselju Bogdanovići na području općine Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje su slučajevi zabilježeni 13. i 19. prosinca, te na jednom objektu u naselju Glogovo, općina Gračac u Zadarskoj županiji, 24. prosinca 2025. godine.

Na temelju tog rješenja određene su zaštitne zone i zone nadziranja u više županija.

Zaštitna zona

U Splitsko-dalmatinskoj županiji zaštitnom zonom obuhvaćene su:

općina Prgomet – naselja Bogdanovići i Trolokve

općina Lećevica – naselja Divojevići, Kladnjice, Lećevica i Radošić

U Zadarskoj županiji zaštitna zona obuhvaća:

općinu Gračac – naselja Glogovo, Gubavčevo Polje, Kijani, Omsica, Velika Popina i Vučipolje

Zona nadziranja

U Splitsko-dalmatinskoj županiji u zonu nadziranja uključeni su:

Grad Kaštela – sva naselja

općina Klis – Brštanovo, Dugobabe, Konjsko, Korušce, Nisko, Prugovo, Veliki Bročanac i Vučevica

općina Marina – Blizna Donja, Blizna Gornja, Dograde, Gustirna, Mitlo, Najevi, Poljica, Pozorac, Rastovac, Vinovac i Vrsine

općina Muć – Bračević, Crivac, Donje Ogorje, Donje Postinje, Donji Muć, Gizdavac, Gornje Ogorje, Gornje Postinje, Gornji Muć, Mala Milešina, Pribude, Radunić, Ramljane i Velika Milešina

općina Okrug – Okrug Gornji i Okrug Donji

općina Prgomet – Labin, Prgomet i Sitno

općina Primorski Dolac – Primorski Dolac

općina Seget – Bristivica, Ljubitovica, Prapatnica, Seget Donji, Seget Gornji i Seget Vranjica

Grad Solin – Blaca i Solin

Grad Split – Slatine

Grad Trogir – Arbanija, Divulje, Mastrinka, Plano, Trogir i Žedno

U Šibensko-kninskoj županiji zonu nadziranja čine:

Grad Drniš – Kričke i Sedramić

općina Primošten – Kruševo i Široke

općina Ružić – Baljci, Čavoglave, Gradac, Kljake, Mirlović Polje, Moseć, Ružić i Umljanović

Grad Šibenik – Boraja, Danilo, Danilo Kraljice, Lepenica, Mravnica, Perković, Podine, Sitno Donje, Slivno, Vrpolje i Vrsno

općina Unešić – Cera, Čvrljevo, Donje Planjane, Donje Utore, Donje Vinovo, Gornje Planjane, Gornje Vinovo, Gornje Utore, Koprno, Ljubostinje, Mirlović Zagora, Nevest, Ostrogašica, Podumci, Unešić i Visoka

U Ličko-senjskoj županiji nadziru se:

općina Donji Lapac – Brezovac Dobroselski, Dobroselo, Doljani i Gornji Lapac

općina Lovinac – Ričice, Smokrić i Štikada

općina Udbina – Komić, Ondić, Poljice i Visuć

U Zadarskoj županiji zona nadziranja obuhvaća:

općinu Gračac – niz naselja, uključujući Gračac, Srb, Bruvno, Otrić, Zrmanju i druga okolna mjesta

Grad Obrovac – Golubić, Krupu, Muškovce i Nadvodu

Iz Ministarstva poljoprivrede pozvali su uzgajivače na strogo poštivanje svih propisa vezanih uz zdravlje životinja, dosljednu primjenu biosigurnosnih mjera te pravodobnu i obveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja životinja nadležnom veterinaru.