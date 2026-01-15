Zbog velikog interesa djece otvoren i treći termin radionice VUM u Hrvatskom domu Split

Zbog iznimno velikog interesa najmlađih posjetitelja, Koncertna dvorana Ive Tijardovića otvorila je i treći termin radionice VUM – videoigranje s umjetnošću, inovativnog edukativnog projekta koji na jedinstven način povezuje glazbu, videoigre i suvremenu tehnologiju.

Radionica će se održati u subotu, 17. siječnja 2026. godine, u Glazbenom salonu Jakova Gotovca u Hrvatskom domu Split, a dostupna su tri termina – u 10, 11 i 12 sati, za koje je prodaja ulaznica već u tijeku.

VUM donosi drugačiji pristup igranju i stvaranju: umjesto tipkovnice ili klasičnog kontrolera, sudionici videoigre igraju glazbenim instrumentima i pokretom. Na taj način glazba postaje sredstvo interakcije, a tehnologija alat za kreativno izražavanje.

Cilj projekta je približiti glazbu djeci i mladima na intuitivan i pristupačan način, pokazujući da glazbeni instrumenti nisu rezervirani isključivo za one s formalnim glazbenim obrazovanjem. Kao interaktivna izložba i edukativni program, VUM kroz igru potiče kreativnost, znatiželju i drugačiji odnos prema umjetnosti i tehnologiji, čineći iskustvo učenja zabavnim i poticajnim.

