Zbog teksta o splitskom restoranu Corto Maltese: HND-ovo vijeće časti utvrdilo kršenje etičkih načela Davora Butkovića

Novinarsko vijeće časti Hrvatskog novinarskog društva (HND) zaključilo je da je novinar Davor Butković prekršio univerzalna novinarska etička načela, odnosno Kodeks časti hrvatskih novinara, u tekstu objavljenom na portalu Kult plave kamenice pod naslovom "CORTOPUSSY Razlozi zbog kojih je splitski Corto Maltese izbacio hobotnicu s menija mogu se smatrati licemjernima ili naivnima".

Odluka je donesena na 18. sjednici Vijeća, održanoj 17. travnja 2025. u Novinarskom domu u Zagrebu, a postupak je pokrenut po prijavi tvrtke Ritam produkcija d.o.o. – Corto Maltese freestyle food protiv navedenog portala zbog teksta objavljenog 29. siječnja 2025.

Što je bilo sporno?

U obrazloženju odluke navodi se da je u središtu slučaja splitski restoran Corto Maltese, koji je s jelovnika uklonio hobotnicu uz obrazloženje dvaju razloga:

želje da se pomogne u kontroli širenja invazivnih vrsta poput vatrenjače (lionfish), koja može ugroziti lokalnu faunu, te etičkih razloga, uz tvrdnju da se hobotnice smatraju izrazito inteligentnim i osjećajnim bićima.

Butković je u komentatorskom tekstu odluku restorana oštro kritizirao, ocijenivši je "licemjernom" i "naivnom", te je, prema navodu Vijeća, iznio tri temeljne tvrdnje: da je znanstveno netočno tvrditi kako hobotnice imaju ključnu ulogu u održavanju jadranskog ekosustava, da hobotnice u Jadranu nisu osobito ugrožene te da je nelogično braniti hobotnice zbog njihove inteligencije dok se, primjerice, poslužuje govedina iako su i krave inteligentne.

Novinarsko vijeće časti naglasilo je da vrijednosni sudovi poput izraza "licemjerno" sami po sebi nisu sporni, no smatra da postoje osnove za tvrdnju da je novinar u tekstu iznio činjenično manjkave ili netočne informacije, iako je riječ o komentaru.

Vijeće je pritom istaknulo da komentatorska sloboda i širina izražavanja ne isključuju odgovornost za činjeničnu točnost, osobito kada se iznose kategorične tvrdnje vezane uz znanstvene teme.

"Dva ključna navoda ne temelje se na relevantnim podacima"

U zaključku se navodi da sporni tekst, premda formalno komentatorski, sadrži dvije ključne tvrdnje koje se, prema ocjeni Vijeća, ne temelje na dostupnim relevantnim podacima.

U obrazloženju se dodatno navodi da je restoran svoju odluku temeljio na relevantnom znanstvenom izvoru, dok je autor takve izvore, prema odluci, zanemario, što je ocijenjeno ozbiljnim propustom. Kao indikator pritiska na populaciju spominje se i navod da je oceanografski institut 2022. godine pustio velik broj ličinki hobotnica u Jadran zbog prekomjernog izlova, što – prema Vijeću – sugerira ozbiljan pritisak na populaciju.

Na koje se članke Kodeksa poziva HND

Vijeće je zaključilo da je Butković prekršio odredbe Kodeksa časti, i to:

čl. 5 – koji naglašava obvezu novinara da iznosi točnu, potpunu i provjerenu informaciju te da za objavljeni podatak snosi odgovornost

čl. 6 – koji se odnosi na obvezu poštovanja etike javne riječi, kulture dijaloga i uvažavanja časti, ugleda i dostojanstva osoba ili skupina o kojima se polemizira, uz potrebu predstavljanja relevantnih stajališta kada o temi postoje različiti pogledi.

Odluku je potpisao Hrvoje Šimičević, predsjednik Novinarskog vijeća časti.