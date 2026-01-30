Zbog smrtnog slučaja: Otkazane Rudske mačkare

Planirane Rudske mačkare, koje su se trebale održati u subotu, 31. siječnja, ove godine neće biti održane. Razlog otkazivanja je smrtni slučaj u mjestu, o čemu su obavijestili organizatori.
Iz Organizacijskog odbora Rudskih mačkara poručili su kako u ovim teškim trenucima smatraju primjerenim otkazati manifestaciju te su uputili izraze iskrene sućuti ožalošćenoj obitelji.
O novim terminima ili eventualnom održavanju manifestacije u nekom drugom razdoblju javnost će biti pravodobno obaviještena.
