Zbog smrtnog slučaja: Otkazane Rudske mačkare

O novim terminima ili eventualnom održavanju manifestacije u nekom drugom razdoblju javnost će biti pravodobno obaviještena

Planirane Rudske mačkare, koje su se trebale održati u subotu, 31. siječnja, ove godine neće biti održane. Razlog otkazivanja je smrtni slučaj u mjestu, o čemu su obavijestili organizatori.

Iz Organizacijskog odbora Rudskih mačkara poručili su kako u ovim teškim trenucima smatraju primjerenim otkazati manifestaciju te su uputili izraze iskrene sućuti ožalošćenoj obitelji.

O novim terminima ili eventualnom održavanju manifestacije u nekom drugom razdoblju javnost će biti pravodobno obaviještena.

