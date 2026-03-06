Zbog problema u prometu, završio na Bilicama. 50-godišnjak uporno vozi iako mu je vozačka oduzeta

Policijski službenici Policijske postaje Trogir dovršili su postupanje prema 50-godišnjaku kojeg su u srijedu, 4. ožujka 2026. godine oko 14:30 sati u Trogiru, u Ulici Put Gradine, zaustavili za vrijeme dok je upravljao osobnim vozilom i nad njim obavili kontrolu.

Utvrđeno je da upravlja vozilom iako mu je prethodno ukinuta i oduzeta vozačka dozvola rješenjem Policijske postaje Kaštela, koje je postalo izvršno 24. rujna 2024. godine, odnosno upravlja vozilom prije nego li je ponovno stekao pravo na upravljanje motornim vozilima.

Uhićen je i odveden sudu uz optužni prijedlog, a policijski službenici su od njega privremeno oduzeli vozilo kojim je počinio prometne prekršaje. U optužnom prijedlogu policija je predložila da se okrivljeniku, zbog ponavljanja prekršaja, odredi zadržavanje te izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godinu dana i da se donese odluka temeljem koje će se trajno oduzeti vozilo. Naime 50-godišnjak je uporni višestruki ponavljač prometnih prekršaja koji je do sada pet puta prekršajno prijavljivan, a od početka 2026.godine već je da puta prekršajno prijavljen u siječnju i to zbog vožnje pod utjecajem alkohola i prekoračene brzine.

Sud je okrivljeniku odredio zadržavanje u trajanju od osam dana, nakon čega je predan u zatvor, a odluka o konačnim sankcijama biti donesena naknadno.