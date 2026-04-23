Zbog predsjednice kotara Grad planulo u Vijeću. Ivošević traži oduzimanje mandata, Šuta uzvratio: "Zabrinjava me tko vam daje informacije iz PU"

Marijana Puljak (Centar) tijekom sjednice Gradskog vijeća otvorila je raspravu o stanju zelenila na Žnjanu, upozorivši da je velik dio hortikulture zapušten. Iako je na početku naglasila da traži pisani odgovor, rasprava je ubrzo prerasla u oštar sukob između vladajućih i oporbe.

"Biljke su osušene, grmovi bez znakova života, a šetnica na pojedinim mjestima više sliči suhom kamenjaru nego zelenoj oazi. Čini se da sustav navodnjavanja, za koji je utrošena značajna svota javnog novca, ne koristi", rekla je Puljak te upitala tko je zadužen za održavanje zelenila, koliki su godišnji troškovi, na temelju kojeg ugovora se ono održava i je li sustav navodnjavanja u funkciji. Zanimalo ju je i tko konkretno brine o zelenilu na Žnjanu.

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta odgovorio joj je vrlo oštro.

"Upravo ste vi krivi za stanje na Žnjanu", rekao je, a potom nastavio: "Vi ste ti koji ste imenovali upravu koja je odgovorna i ovim pokazujete da je gradonačelnik taj koji je trebao dirigirati, i kako ste dirigirali direktoru. Ne mogu ništa govoriti o bivšem direktoru, ali vjerujem da mu nije bilo lako. Bio je pod vašim terorom, zbog provođenja vaših izričitih naredbi. Koji normalni čovjek bi sadio zelenilo koje se automatski osušilo čim je posađeno. Vi ste krivi i vi ste napravili sramotu", kazao je Šuta, dodajući kako je zatražio očitovanje nadzora o stanju na Žnjanu te uklanjanje nedostataka u zakonskom roku.

"Ovim činom ste pokazali koliko ste spremni ići daleko prema ljudima koje ste držali kao lutke na koncu. Vrijeme toga je završilo", poručio je, najavivši i da je natječaj za hortikulturu i redovno održavanje u tijeku.

"Problem se dogodio u startu, žureći samo da se pokušaju skupiti glasovi", dodao je.

Puljak mu je uzvratila: "Deset mjeseci nakon što ste preuzeli grad govorite mi da smo mi krivi za zelenilo na Žnjanu. Puljak je kriv i za rat u Iranu, okupaciju Ukrajine? Puljak je kriv što se u deset mjeseci niste usudili zaliti cvijeće na Žnjanu? Šta ste zalijevali direktora? Šta ga niste smijenili ako niste zadovoljni njegovim radom? Za što ste sposobni ako niste za to?"

Šuta joj je odgovorio: "Jedino što ste vi sposobni je šetati po Mađarskoj, Bugarskoj, naslikavati se, prodavati demagogiju, laži i obmanjivati javnost. Meni je stvarno vas žao koliko se patite u svemu tome. Ako ste bili svjesni da po najvećim vrućinama sadite nešto za što to nije bilo adekvatno vrijeme, ja vam ne mogu pomoći’, rekao je, dodavši kako su sami birali ljude na "vašim transparentnim javnim natječajima".

Puljak mu je uzvratila: "Išla sam u Mađarsku gledati i svjedočiti kako se ruše autokrati nakon desetljeća vladavine. Jeste li vi na svom radnom mjestu u Saboru, ne pojavljujete se tamo osim kada je vrijeme glasanja", nakon čega je rasprava privedena kraju.

Napetosti su se nastavile i na idućoj točki, kada je pitanje postavio Bojan Ivošević, uz napomenu da je "danas dobro raspoložen".

"U vašem izbornom stožeru, kada ste čekali rezultate, jedna od osoba koja je bila tamo je predsjednica kotara Grad (Lara Arapović Bonačić op. a.), koja je kritizirala bivšu gradsku vlast, a prema vašoj govori u hvalospjevima. Temeljem prijave PU splitsko-dalmatinska utvrdila je da gospođa nema prebivalište u Gradskom kotaru Grad. Zašto vaše službe, na temelju zakonskih obveza, nisu prekinule mandat i udaljile je iz našeg kotara, gdje kao prevarant stoji kao predsjednica, u kojem ne živi više od desetljeća, već je lažno prijavljena na adresi svoje majke. Stanare gradske jezgre koji je suoče s time napada. Kada će gradska uprava raditi svoj posao, kao što je prije dvije godine na Mejama utvrdila da vaša dva vijećnika nisu imala prebivalište i ukinula im mandat. Kada će Lari Arapović biti oduzet mandat jer je izabrana u kotaru u kojem je PU splitsko-dalmatinska utvrdila da ne živi. Varala je birače, susjede, vas kao gradonačelnika", kazao je Ivošević, dodavši kako više od desetljeća ne živi u tom kotaru.

Šuta mu je odgovorio: "Je l' netko nekoga simpatizira, to je stvar osobe. Dobro je u životu nekada znati prihvatiti kritiku", rekao je pa nastavio: "Mene zabrinjava tko vama daje podatke iz PU. Taj podatak nemam, niti mi ga je policija dostavila. Ovo je već zabrinjavajuće i apeliram medijima da preispitaju tko vama daje informacije u MUP-u i Državnom odvjetništvu. S ovog mjesta apeliram da mediji javno pitaju odakle vama ti podaci. Pozivam institucije da ispitaju tko Bojanu Ivoševiću daje informacije. Ovo su zabrinjavajuće stvari za sustav", rekao je Šuta, dodajući kako će, ako podaci službeno stignu, nadležne službe postupiti.

"Što je s krađom dokumenata u Splitu, tko to ispituje i jesu li ispitale. Što je s aferom Brodosplit i možete li nas obavijestiti o tijeku te istrage", upitao je gradonačelnik.

Ivošević mu je uzvratio kako se takve informacije lako doznaju "kad stvarno živiš u Splitu".

"Kad si tu vikendom, a ne na selu, onda brzo saznaš da se predsjednica kotara prijateljicama požalila na kavi da joj je poništeno prebivalište. Kada se gradonačelnik saživi s ovim gradom, imat će više informacija, ne treba policija za to. Ne trebaš imat ni Turudića, ni stranačke poslušnike", poručio je i zaključio da su iz sličnih krajeva, ali on u Zagvozd svraća rjeđe od gradonačelnika.