Zbog pirotehnike dvojici dječaka amputirali prste. Liječnik: "Morat će doslovno učiti ponovno sve"

Dva amputirana prsta i trajni invaliditet kod 10-godišnjeg dječaka iz Osijeka epilog su "zabave" s petardama koja je prošlog tjedna u Osijeku po njega pošla po zlu. Nešto malo bolje, sa "samo" jednim amputiranim prstom, prošao je 14-godišnjak iz Privlake. Njih su dvojica prve žrtve ovogodišnjeg pirotehničkog ludila u Hrvatskoj, koje svake godine u prosincu diljem svijeta, najčešće kod djece i mladih, odnosi dijelove ekstremiteta, ponegdje i živote, piše Jutarnji list.

- Djeca su stabilno, ali imaju teške tjelesne ozljede i imat će invaliditet. Dječak iz Privlake ostao je bez dijela petog prsta koji mu je amputiran i on će imati manji stupanj invaliditeta, a dječak iz Osijeka ostao je bez kažiprsta i srednjeg prsta i on će imati teži stupanj invaliditeta. Ovo se ne može popraviti, jer kada se nešto otkine, ne može se nadomjestiti. Često se govori o rekonstrukcijskim zahvatima, i to je točno, ali samo da se pokriju defekti kože. Kada to eksplodira, oguli kožu, potkožu, tetive, mišiće i ostanu samo koštani bataljci, onda to nema nikakvu funkciju.

Tu nema rekonstrukcije, može se samo ‘konzervirati‘ - plastično je objasnio Dalibor Divković, dječji kirurg i v.d. pročelnika Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u KBC-u Osijek, što je proizašlo iz ove "dječje zabave". Dodao je i da će dječak iz Osijeka doslovno morati ponovno učiti kako držati pribor za jelo.

Tu su, dakako, i očekivane psihološke i psihičke negativne posljedice. Policijski službenici PU osječko-baranjske i PU vukovarsko-srijemske za oba slučaja još uvijek vode kriminalističko istraživanje i traže osobe koje su dječaku iz Osijeka i maloljetniku iz Privlake dale zabranjena sredstva. S obzirom na karakter ozljeda, tim osobama prijete i kaznene prijave. Da nije bilo ova dva slučaja, moglo bi se čak reći i da je situacija mirnija nego inače. No, Ivan Pakšić, načelnik Sektora za javni red i sigurnost PU osječko-baranjske, ističe kako je ovo tek početak.

- Situacija se zapravo, nažalost, tek zahuktava. Dosad imamo evidentirana dva prekršaja i tri prekršajno prijavljene osobe na području županije, pri čemu smo oduzeli 148 pirotehničkih sredstava. Prekršajne prijave podnesene su protiv roditelja, a Hrvatskom zavodu za socijalni rad ide obavijest. Kazne za fizičke osobe idu do 2000 eura - "izlistao" je Pakšić trenutačnu situaciju i dodao kako "nije smisao kažnjavanje, već zaštita zdravlja i dobrobit građana. No, jasno je da u prvom redu tražimo odgovornost roditelja." Kako to, pak, izgleda kada policajci uhvate djecu s pirotehnikom, koji su roditeljski "izgovori"?

Više pogledajte ovdje.