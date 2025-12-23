Zbog petardi ozlijeđena maloljetnica!

Delnička policija provela je kriminalističko istraživanje i prekršajno sankcionirala troje hrvatskih državljana zbog počinjenja prekršaja iz domene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Riječ je o osobama starosti 40, 41 i 49 godina, roditeljima trojice maloljetnika za koje je istraživanjem utvrđeno da su 4. prosinca u Delnicama na javnoj površini protupropisno uporabili pirotehnička sredstva. Naime, maloljetnici su bacali petarde neutvrđene kategorije prema skupini drugih maloljetnih osoba i pri tome su lakše ozlijedili maloljetnu djevojčicu.

Završetkom istraživanja, spomenutih troje hrvatskih državljana je u skladu s važećim zakonskim propisima zaprimilo obavezne prekršajne naloge kojima im je određena ukupna novčana kazna od 390 eura.

Policija inače i ovih blagdana provodi operativnu akciju „Mir i dobro“ jednu od najdugovječnijih akcija koju MUP provodi još od 1993. godine. Akcija se provodi od 29. studenog do 8. siječnja 2026. godine s ciljem otklanjanja opasnosti od nezakonite uporabe pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava te održavanja povoljnog stanja opće sigurnosti, u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Ovom prilikom posebno pozivamo roditelje da dosljedno i odgovorno nadziru svoju djecu jer pirotehnička sredstva nisu igračke i pirotehnika je djeci zabranjena, a nepropisnom uporabom iste nerijetko dolazi i do ozljeđivanja djece i mladih. Podsjećamo k tome kako do stradavanja djece najčešće dolazi u njihovim domovima ili na mjestima gdje je izostao roditeljski nadzor. Apeliramo stoga kako na roditelje, tako i na sve ostale građane, da ne kupuju pirotehnička sredstva djeci i drugim maloljetnim osobama. Ako se ne možete suzdržati, pirotehnička sredstva kupujte samo u prodavaonicama s odobrenjem MUP-a jer pirotehnička sredstva nabavljena on-line i ilegalnim putem su neprovjerena i bez jasnih uputa na hrvatskom jeziku zbog čega su potencijalno opasna. Prodaja pirotehnike tijekom mjeseca prosinca je dozvoljena samo od 15. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026., a uporaba od 27. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine. Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja djeci ispod 14 godina je zabranjena sva pirotehnika, tek od 14 godina djeca smiju koristiti kategoriju F1 (kategorija niskog rizika), a od 18 godina građanima je dopuštena kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni.