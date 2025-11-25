Zbog obilnih padalina u vrgoračkom kraju rijeka se prelila preko mosta. Stanovnici godinama upozoravaju na taj problem

Zbog obilnih padalina koje su danas zahvatile Dalmaciju, a osobito šire područje Vrgorca, došlo je do naglog porasta vodostaja Matice Rastočke te plavljenja ključnih prometnica u okolici Rastoka i Jezera.

Prema dojavama građana, voda je već prešla dio mosta u Rastoku. Situacija je posebno osjetljiva jer se približava noć, a vidljivost je smanjena, što dodatno povećava rizik za vozače. Mještani upozoravaju da bi bilo dobro izbjegavati ovu rutu dok se stanje ne stabilizira.

Istodobno, Matica je, kako navode stanovnici, već prešla i Vinski most u Jezeru, pa se vozačima savjetuje maksimalan oprez. Zbog potencijalnog prelijevanja vode preko kolnika, promet na tom području mogao bi u svakom trenutku biti otežan ili u potpunosti obustavljen.

Ovo, nažalost, nije rijetka pojava. Uslijed obilnih padalina most u Rastoku često poplavi, a tada su građani ovog dijela vrgoračkog kraja ostaju donekle prometno paralizirani i prometno odsječeni od ostatka grada i okolnih mjesta.

Mještani godinama upozoravaju na problem koji se ponavlja gotovo pri svakom jačem kišnom valu, ističući da ovakve situacije otežavaju svakodnevni život, hitne intervencije i normalno funkcioniranje zajednice.