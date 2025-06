Zbog novih pravila cijene goriva i grijanja bi mogle podivljati

Od 2027. godine cestovni promet bit će uključen u novi europski sustav trgovanja emisijama (ETS 2). To znači da država više neće određivati fiksnu cijenu CO₂, već će se ona formirati na tržištu – a stručnjaci već sada očekuju značajan porast cijena goriva.

Cijene goriva: Uskoro skuplje za vozila s unutarnjim izgaranjem

Pozadina svega: EU želi znatno smanjiti emisije CO₂ u prometu. Da bi to uspjelo, cijene goriva trebale bi porasti, a točenje goriva postati skuplje – upravo tamo gdje nastaje najviše emisija. Rastuća cijena koristi se svjesno kako bi prijelaz na klimatski prihvatljivije alternative, poput električnih automobila ili javnog prijevoza, postao privlačniji. Vozači će to uskoro osjetiti izravno na benzinskim postajama – najkasnije od 2027, prenosi Fenix Magazin.

Naime, prema riječima stručnjaka, ETS 2 bi mogao donijeti cijene veće od 100 eura po toni CO₂ – trenutno se cijena kreće oko 55 eura. Za sve koji ne posjeduju električno vozilo, to znači osjetno poskupljenje: primjerice, prema Michelinovim podacima, sagorijevanje jednog litra dizela stvara oko 2,68 kilograma CO₂, pa bi samo zbog CO₂ cijena mogla porasti za dodatnih 20 do 50 centi po litri.

Moguć je znatno veći porast

Još dramatičnije situaciju vidi Achim Wambach, predsjednik Centra za europska gospodarska istraživanja (ZEW) iz Mannheima, koji je za Wirtschaftswoche izjavio da bi cijena po toni CO₂ mogla porasti na 200 eura – što bi značilo dodatnih 60 centi po litri benzina i dizela.

Prema izračunima berlinskog klimatskog instituta MCC, moguće su čak i više cijene: ako potražnja za fosilnim gorivima poput dizela, benzina, plina ili lož-ulja nakon 2027. nastavi rasti, cijena po toni CO₂ mogla bi, prema mišljenju stručnjaka, dosegnuti i 300 eura.

Prema Gospodarskoj i industrijskoj komori Karlsruhe, jasno je da se precizan razvoj cijena u sklopu ETS 2 sustava još uvijek ne može predvidjeti: studija zaklade Friedrich Ebert, koja se bavi različitim simulacijama, pokazuje veliku neizvjesnost u pogledu budućih troškova CO₂. Procijenjeni rasponi cijena kreću se od 60 do 380 eura po toni, pri čemu brojni scenariji ukazuju na porast iznad 100 eura. Ključno za formiranje cijena bit će koliko daleko će ići dodatne mjere za zaštitu klime.

I grijanje postaje problem

No, ne prijeti samo eksplozija cijena goriva. Grijanje bi u budućnosti moglo snažno financijski opteretiti mnoge – i to bez prethodne pripreme. Prema aktualnoj anketi tvrtke za čistu energiju Aira (preko Wirtschaftswoche), samo pet posto ispitanika realno procjenjuje moguće dodatne troškove za obiteljsku kuću s plinskim grijanjem. U anketi se računa s cijenom CO₂ između 200 i 300 eura po toni do 2030. godine. Većina ispitanika očekuje znatno manja opterećenja ili se ne usuđuje dati procjenu.

Posebno su pogoćena kućanstva koja ovise o plinu ili lož-ulju. Ovdje bi dodatni godišnji troškovi mogli iznositi i do 1.400 eura. Istovremeno, mnogi ispitanici izražavaju volju za promjenama. No, trećina se osjeća nemoćno – bilo zbog financijskih razloga, bilo zato što žive u najmu.

Wambach i drugi ekonomisti stoga se zalažu za opreznije povećanje cijene CO₂. Upozoravaju da bi prevelika opterećenja mogla ugroziti potporu javnosti za klimatske mjere. Bez socijalnih kompenzacijskih modela, cijeli bi sustav mogao doći u pitanje.