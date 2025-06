Zbog napada na Iran u Hrvatskoj skočila prodaja zlata?

Nakon noćnog napada Izraela na Iran, burze zlata zabilježile su nagli rast, potvrdio je Saša Ivanović iz sektora investicijskog zlata.

"Burze zlata nisu očekivale tako brzi razvoj događaja i noćni napad. Iako se već ranije spekuliralo o mogućem napadu, noćni događaji su iznenadili tržište", rekao je Ivanović za Danas.hr.

Burze su skočile oko dva posto, što je značajan skok, a i domaći investitori u Hrvatskoj reagirali su "nervoznjikavo".

Kupuje se više

"Dosta ljudi nas je jutros dočekalo nervozno čekajući što će biti. Istina je, danas je pojačanja kupnja, iako je potražnja povećana već neko vrijeme zbog očekivanih geopolitičkih nesigurnosti", govori nam.

Od početka godine bilježe 100 postotni rast u potražnji za investicijskim zlatom. Napad Izraela na Iran je poguralo zlato prema više, ali kaže da treba pričetati jer zlato se ipak ne kupuje na temelju jednog dana.

Trenutačna cijena zlata je oko 2990 eura za jednu uncu, odnosno približno 3540 dolara za uncu (31,1 gram) ili otprilike 96,5 eura po gramu.

Ratovi velikih razmjera i geopolitičko preslagivanje koje je počelo još s napadom Rusije na Ukrajinu potaknuli su rast zlata, potvrđuje Ivanović. U tom je periodu do danas trgovanje zlatom poraslo je za oko 400 posto. "Ali Hrvatska nije mjerilo jer naše se tržište još razvija pa je skok kod nas veći", govori nam. Dodaje i ako je kod nas potražnja od počekta godine porasla za 100 posto, to je u Europi na razini 50 posto.

'Cijena će ići do 3700 dolara'

Govoreći o prognozama, smatra da će cijena zlata do kraja godine ići do 3700 dolara.

"A do 2030. procjenjujem da bi cijena mogla biti do 7000 dolara i to prema konzervativnim prognozama. Trenutačno se i dalje gubi povjerenje u američki dolar, SAD će početi tiskati novac što dovodi do toga da se sve više kupuje zlato koje je već prije nekoliko godina postala druga rezervna valuta. Za sada je prva valuta i dalje dolar, a na trećem mjestu je euro", govori naš sugovornik.