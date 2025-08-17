Zbog najavljenog nevremena odgođeno predstavljanje knjige o tragično preminulom mladiću: "Igor Nešić – boksao, pjevao, konjima šaptao"

Tiskana je i napokon ugledala svjetlo dana knjiga „Igor Nešić – boksao, pjevao, konjima šaptao“, sedma po redu autora Stanka Karamana. Djelo donosi priču o životu tragičn o preminulog mladića koji je plijenio dobrotom, druželjubivošću i strašću prema svemu što je radio – od boksa i glazbe do ljubavi prema konjima.

Igor je preminuo u 29. godini života u prometnoj nesreći koja se dogodila 3. ožujka 2020., a knjiga, prepuna emocija, već je kod prvih čitatelja izazvala snažne reakcije i suze. Kako ističe autor, riječ je o priči koja dirne svakoga tko je uzme u ruke.

Predstavljanje u sklopu Kliškog kulturnog ljeta

Iako se predstavljanje trebalo održati u četvrtak, 21. kolovoza, u 19:30 sati na imanju obitelji Nešić u Broćancu, kod konjušnice, zbog najavljenog nevremena promocija je odgođena. Termin nove promocije bit će naknadno objavljen.

Program će voditi novinar Radio Splita Vedran Očašić. Knjigu će predstaviti prof. dr. sc. Neven Šerić, dr. sc. Ilija Protuđer, prof. i autor Stanko Karaman, dok će večer obogatiti i glazbeni program.

Večer ispunjena emocijama i glazbom

Za poseban ugođaj pobrinut će se Ratomir Kliškić, operni prvak HNK Split, zatim glazbenici Pavle Kolarov i Neno Papić, te Josip Šolić, narodni guslar.

Nakon programa predviđen je i prigodni domjenak, uz podršku Općine Klis.

Knjiga koja ostavlja trag

„Igor Nešić – boksao, pjevao, konjima šaptao“ nije samo priča o jednom mladiću, već snažan podsjetnik na ljubav, dobrotu i snove koji nadživljavaju život.