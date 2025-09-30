Zbog lošeg vremena odgođen “Dan sporta za djecu”, novi termin 6. listopada

Manifestacija “Dan sporta za djecu”, koju Grad Split organizira za najmlađe sugrađane i njihove obitelji, neće se održati 1. listopada kako je prvotno bilo najavljeno. Razlog odgode su nepovoljne vremenske prilike.

Novi termin održavanja manifestacije zakazan je za ponedjeljak, 6. listopada 2025., od 17 do 21 sat.

Organizatori poručuju kako se raduju zajedničkom druženju i promociji sporta u boljem vremenu te zahvaljuju roditeljima i djeci na razumijevanju.